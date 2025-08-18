Camareras vestidas de sirvientas y gofres arcoíris: así es la nueva cafetería 'kawaii' de Murcia

María Ramírez Lunes, 18 de agosto 2025, 18:30 Comenta Compartir

La cultura japonesa ha irrumpido con fuerza en Murcia, donde los guiños a sus tradiciones se dejan ver en la gastronomía, el arte y hasta en eventos. Cada vez son más los espacios de la ciudad que dedican sus instalaciones a acercar el país nipón: academias para aprender el idioma, talleres de pinturas típicas como el Sumi-e, clases de Jiu Jitsu o simplemente rincones para degustar algunos de sus bocados clásicos.

El callejero de la capital de la Comunidad cuenta con numerosos templos dedicados a esta cocina. Sin embargo, lo que todavía no había aterrizado en Murcia es lo que se conoce como un 'maid café', una cafetería temática en la que las camareras van vestidas con trajes de sirvientas y que es muy popular en Japón entre los fans del manga y el anime.

La cafetería más típica de Japón en Murcia

Imagina merendar un gofre arcoíris acompañado de una bebida de colorines en un local repleto de peluches y rincones 'instagrameables' que hacen alusión al concepto 'kawaii'. Así es la nueva cafetería que muy pronto abrirá en Murcia: Kawaii Café, una cadena que acumula en redes sociales más de 80.000 seguidores y que traslada el universo del manga y del cosplay a un mismo lugar.

Sus propuestas gastronómicas buscan ser lo más adorable que uno pueda imaginar: 'smoothies' con la cara de un gato, tortitas de ositos o 'cupcakes' en forma de unicornio. La carta también incluye opciones de desayuno, 'brunch' y cócteles. Uno de los grandes atractivos del negocio y que hasta ahora no se había visto en Murcia es la presencia de camareras vestidas con trajes de criadas al estilo japonés. «Te harán un hechizo para que la comida esté más rica», aseguran. Eso sí, como ocurre en el país nipón, no está permitido fotografiarlas sin su permiso.

Detrás de este curioso local se encuentran África y Joaquín, una pareja que decidió emprender en un negocio que reflejase su personalidad. «Queríamos un negocio como los de antes, algo que no tuviese que ver con emprender de manera digital», explican. Con este punto de partida, consiguieron materializar una idea acorde a sus gustos y que permitiera trasladar a los clientes a su infancia.

La cadena tiene dos locales en Madrid y uno en Oviedo, donde su inauguración originó colas de hasta 400 personas que anhelaban vivir la experiencia 'kawaii' de primera mano. Ahora han confirmado otras dos aperturas: Murcia y Avilés. El anuncio ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre los que ya habían tenido la oportunidad de probarlo anteriormente. Y es que, son ya muchos los que han asegurado que se acercarán a adentrarse en la encantadora atmósfera de Kawaii Café.

Temas

Gastronomía

Restaurantes

Café

japon

Murcia