HoyTú advierte de que Murcia puede perder en pocos años la mitad de su ocio nocturno

«La mitad del ocio nocturno de Murcia puede estar cerrado en pocos años». Con esta contundencia se manifestaba este miércoles el presidente HoyTú, en relación a la situación de los llamados bares especiales o pubs del casco urbano de la ciudad. De hecho, la patronal hostelera pondrá en marcha durante los próximos tres fines de semana una campaña de comunicación y «concienciación» con el fin de lograr la modificación de la actual ordenanza de ruidos de la ciudad de Murcia, dado que las limitaciones que esta impone «están matando al sector».

Dentro de estas restricciones, sobresale la prohibición que establece la norma en relación a la reproducción de música a partir de la medianoche para aquellos bares que se encuentran ubicados en calles de menos de siete metros, cercenando «el 80% de sus ingresos». Este es el caso de Black Tag, uno de los pubs de moda del centro de la ciudad, que se vio forzado recientemente a limitar su actividad al conocido como tardeo.

«De los 34 bares especiales de la ciudad de Murcia -con música horario de cierre hasta las 4 de la madrugada-, siete, entre ellos el citado Black Tag, el Clash, el 609 o el Blizzard ya se han visto forzados a recortar su horario por este motivo; otros cinco tienen expedientes abiertos por esta causa o incluso tienen su caso en los tribunales y cinco más se encuentran en la mismas circunstancias en cuanto a su ubicación, sumando un total de 17, la mitad del total», explica Jiménez, asegurando que el 53% de las calles de la ciudad tienen esta configuración.

«Somos la única ciudad de España con una limitación de actividad por el ancho de la calle, la cual se implantó en el 2000 por la problemática generada por dos locales concretos que se ubicaban en la plaza del Romea, Puerto Plata y el Palacio del Caribe. Solucionado este asunto no se volvió a aplicar hasta 2014, a raíz de la situación generada en Pérez Casas, que también trajo un endurecimiento de los requisitos en relación al aislamiento acústico de los locales», prosigue Jiménez, reclamando que se reúna a la mesa del ruido dos años después para abordar «un cambio necesario en el que estaba de acuerdo el 90% de los integrantes de esta».

«La otra ciudad dentro del país que contaba con esta exigencia era Lorca, ya que la implantó el mismo técnico que lo hizo en Murcia una vez que fue trasladado a esta localidad, pero incluso el Consistorio lorquino la retiró ante los problemas de funcionamiento que estaba generando para esta actividad en el casco antiguo», prosiguió Jiménez añadiendo que esta medida, en combinación con otras, hace imposible la apertura de nuevos locales en la capital murciana.

De hecho, a los siete metros se une la exigencia de que los nuevos establecimientos de este tipo deben mantener un radio de separación de 65 metros entre ellos, algo que, «aunque puede parecer excesivo, puede ser entendible para evitar aglomeraciones», según el presidente de HoyTú. Además, las exigencias de insonorización exigen una determinada altura a los establecimientos «que no es ni mucho menos fácil de encontrar». «La conjunción de todas estas exigencias hacen que solo se haya abierto un pub nuevo en once años; es así muy difícil que un inversor se plantee abrir un nuevo negocio de este tipo y que podamos crecer en este segmento», apostilla.

Defiende Jiménez, además, que esta situación es mala para el empleo, ya que el sector está perdiendo puestos de trabajo, para los propios vecinos, antes las colas que se forman en los pocos locales que quedan abiertos y que los las que verdaderamente pueden molestar a los residentes -»ya que tenemos los locales mejor insonorizados de España»-, y para la propia ciudad, «cuyo ocio se está matando, perdiendo parte de su atractivo». «Hay que recordar que el desarrollo de la restauración va también muy de la mano del ocio nocturno, por lo que la muerte de uno puede afectar al otro y desviar a turistas y clientes a otras ciudades», insistió Jiménez, subrayando que lugares como Alicante tienen hasta 80 bares de este tipo, mientras Murcia, con un área metropolitana de más de 600.000 personas, no llega a 40.

«Tenemos una falta de oferta bestial que, además, da mala imagen, porque no puede ser que los visitantes tengan que esperar hasta una hora para entrar a un bar», añadió Jiménez, recordando que los intentos de llevar las zonas de fiesta a la periferia no han funcionado porque la ciudad es un todo: «La gente quiere salir, dar una vuelta por el centro, comer algo y tomar una copa, no puede separar estos ámbitos», zanjó. Añaden, además, desde la patronal hostelera que pudo haber otros tiempos en que se produjera una situación excesiva, casi intolerable, «que no es la actual». «Muchos de estos pubs conviven perfectamente con el entorno desde hace años», defiende.

Por todo ello, HoyTú pondrá en marcha la citada campaña bajo el lema 'La muerte de la noche murciana', que incluirá diversas 'performances'. Así, el próximo fin de semana, dos actores se pasearán con su guadaña y su lúgubre aspecto por las calles murcianas para denunciar la situación. El fin de semana siguiente se representará el 'velatorio' de los negocios que se están viendo afectados y que en sus propios locales celebrarán esta despedida a partir de la medianoche, con ataúdes incluidos. Para concluir la trilogía, el 31 de mayo se celebrará por el centro de Murcia la 'procesión de los pijamas'.

