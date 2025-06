La fiesta Hello Summer cumple diez años con gastronomía 'gourmet', sorpresas y espectáculos

Susana Fernández Jueves, 26 de junio 2025, 01:24 Comenta Compartir

Aunque las temperaturas hace tiempo que anuncian la temporada estival, el verano apenas lleva unos días de manera oficial. Para recibirlo por todo lo alto, LA VERDAD junto con el salón de celebraciones Promenade celebra su fiesta Hello Summer, ya una tradición en la ciudad de Murcia que celebra su décimo aniversario. La fiesta 'premium' del año promete una experiencia única en los jardines de Promenade con gastronomía top, música, espectáculos y el mejor ambiente. Son ya diez años fieles a la fiesta que da la bienvenida al verano de la manera más elegante, un evento que tiene lugar este jueves a las 21 horas.

Las entradas se pueden adquirir en la web de Oferplan (oferplan.laverdad.es) a un precio de 48 euros, que incluye diez consumiciones a canjear por tapas gourmet y bebidas, espectáculos en vivo, música, regalos, sorteos y sorprensas durante toda la noche. Las tapas y raciones a degustar serán 'gourmet' para todos los gustos, con opciones vegetarianas y para celíacos. Además, si te quedas con hambre o sed, puedes añadir más tapas o bebidas por solo 2 euros.

Las estaciones gasronómicas 1. Jamón Ibérico al corte

2. Cremosas gourmet (boletus, bellota, gamba roja)

3. Ahumados premium

4. Toques de México: burritos y cartuchos con jalapeño

5. Asia en tu plato: makis, nigiris, gyozas

6. Italia gourmet: pizza deluxe, fagotti

7. Vegetariano top: musaka y espiral de verduras

8. Mini hamburguesas gourmet

9. Pulguitas creativas

10. Andalucía en tu boca: cazón, rabas y tortita de camarón

11. Brioche gourmet: carrillada y langostino con wakame

12. Selección de vinos

13. Postres y dulces mini

14. Helados artesanos de Temperato Felice Gelato

15. Cafés calientes y fríos

16. Coctelería

Entre las alternativas que puedes encontrar entre semana para sentir la brisa y la esencia del verano, ninguna como este Hello Summer, una oportunidad para disfrutar hasta que el cuerpo aguante. El grupo de música Brit Band actuará en directo para poner a bailar a todos los asistentes, así como las sesiones Dj de Me Dj y Me & The Reptiles con sus mejores sonidos indie acompañados de su violín eléctrico.

Los 'partners' Marvimundo Sorteará dos cestas de productos de cosmética.

ByD Marcos Automoción Sorteará una experiencia VIP en el Balneario de Archena entre quienes participen en su karaoke sobre ruedas, cantando un temazo dentro de su Dolphin Surf.

Feeling Pilates Sorteará un mes de pilates gratuito para trabajar fuerza y tonificación, flexibilidad y postura y conexión cuerpo-mente.

Feeling Tecuida Sorteará una sesión de fisioterapia, fisioestética o quiropedia.

Promediet Sorteará un lote de una semana de comida saludable en casa.

Ciao Moto Murcia Sorteará accesorios para motos.

Además, la cita ofrece un amplio catálogo de sorteos con servicios y productos de los patrocinadores. Para ello, el público participará a través del número que encontrarán en su cheque de consumiciones y podrán optar a premios como cestas de producos cosméticos de Marvimundo, que también tendrá un corner de productos de alta cosmética para poner brillo a los asistentes; un mes de pilates gratuito de Feeling Pilates, una sesión de fisioterapia de Feeling Tecuida o un lote de comida saludable de Promediet. Asimismo, ByD Marcos Automocíon y Ciao Motos mostrarán nuevos modelos de viajar a través de sus vehículos. Imposible resistirse al primer jueves veraniego de la temporada.

