La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos

La defensa de Cristóbal V., el conductor de La Ñora acusado de embestir en 2022 a Alejandro Valverde y a su compañero Pedro Bermejo, ... ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Provincial en el que denuncia «una clara vulneración del derecho de tutela judicial efectiva» y solicita la absolución libre de su representado. Los abogados Eduardo Romera y Miguel Romera, en representación del acusado, sostienen que durante la instrucción se negaron o no se ejecutaron diligencias esenciales para reconstruir el accidente, especialmente la obtención de grabaciones de cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos.

Según este escrito de defensa, fechado el pasado 4 de noviembre, la Policía «no ha aportado ni una sola» de esas grabaciones, pese a haber sido solicitadas en múltiples ocasiones y, en algún caso, admitidas inicialmente por el juzgado. La representación de Valero entiende que esa ausencia de imágenes habría impedido contrastar cómo circulaba el grupo de ciclistas antes del incidente y si, como sostiene el acusado, «iban rodeando el vehículo, insultándolo y arrojando objetos».

La defensa rechaza de plano el relato de la acusación y sostiene que los hechos «no son constitutivos de delito alguno». Alega que Valero actuó impulsado por un «miedo insuperable», una eximente que, a su entender, se fundamenta en los testimonio del acusado, de su mujer y de su cuñada, que lo acompañaba en el coche. Según esta versión, el conductor se sintió rodeado por ciclistas «varones, exaltados y ofensivos», temiendo por su integridad y la de sus familiares. El escrito mantiene que su reacción fue «la única lógica» en una situación que percibió como peligrosa y que el movimiento del vehículo respondió a un intento de huida, no a una maniobra deliberada de atropello.

De forma subsidiaria, los abogados solicitan que, si no se apreciara la eximente completa, se reconozca su forma incompleta o, en último término, la atenuante de miedo. También plantea la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar que la causa se ha prolongado más allá de lo razonable sin responsabilidad del acusado.

El nuevo escrito llega tras la calificación del Ministerio Fiscal, que atribuye al acusado, un jubilado de 72 años, dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de conducción temeraria, y solicita para él penas que suman quince años de prisión, además de la privación del derecho a conducir durante tres años y medio y la pérdida del permiso.

El fiscal sostiene que Valero emprendió una maniobra «de previsible alcance letal», primero al adelantar sin visibilidad en la RM-560 y después al frenar, retroceder hacia los ciclistas y finalmente avanzar de nuevo para embestirlos. La acusación particular solicita en conjunto doce años de prisión, además de ocho años de retirada del carné. El exciclista renunció a la indemnización tras ser compensado por la aseguradora con algo más de 19.000 euros.

En la carretera de La Ñora

Los hechos que deberán ser enjuiciados ocurrieron a las 12.25 horas del 2 de julio de 2022, en un tramo de la carretera de La Ñora cercano al cauce del río. Valero circulaba con su Citroën Xsara cuando alcanzó a un grupo de ciclistas –entre ellos Valverde y Pedro Bermejo– que avanzaba en paralelo. Según el relato fiscal, el conductor ejecutó un adelantamiento arriesgado en una zona sin visibilidad y, al encontrarse con un vehículo de frente, finalizó la maniobra sin respetar la distancia de seguridad, lo que generó las protestas del pelotón.

Tras ese intercambio, el acusado habría frenado, retrocedido unos metros y, de manera consciente, habría arrollado primero a Bermejo y después a Valverde. Ambos deportistas salieron despedidos. El conductor abandonó el lugar y fue localizado poco después.

Un repartidor de Glovo, que circulaba en moto y fue testigo del siniestro, sostiene que los ciclistas insultaron al automovilista y llegaron a lanzarle una botella de agua. Cuando pasaron delante del coche, explica, el hombre aceleró a gran velocidad, atropellando a uno de los deportistas. Después, según su versión, giró el vehículo hacia la derecha, llevándose por delante a su segunda víctima.

Bermejo sufrió lesiones de gravedad –incluida una fractura vertebral y un estrés postraumático moderado– con más de 400 días de perjuicio moderado. Valverde padeció contusiones y abrasiones que requirieron tratamiento médico y fisioterapia durante cincuenta días. La defensa cuestiona parte de los informes médicos y periciales y ha impugnado su valoración, solicitando la citación de los profesionales que los elaboraron para su ratificación en juicio. El caso queda ahora pendiente de señalamiento para la vista oral.