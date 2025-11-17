La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El acusado sale del juzgado, en la Ciudad de la Justicia de Murcia. N. García

La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos

Los abogados sostienen que se han negado o no se han ejecutado diligencias para reconstruir el siniestro, y piden su absolución

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

La defensa de Cristóbal V., el conductor de La Ñora acusado de embestir en 2022 a Alejandro Valverde y a su compañero Pedro Bermejo, ... ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Provincial en el que denuncia «una clara vulneración del derecho de tutela judicial efectiva» y solicita la absolución libre de su representado. Los abogados Eduardo Romera y Miguel Romera, en representación del acusado, sostienen que durante la instrucción se negaron o no se ejecutaron diligencias esenciales para reconstruir el accidente, especialmente la obtención de grabaciones de cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos.

