Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia

El exciclista profesional Alejandro Valverde -actual seleccionador nacional- reclama que Cristóbal V., el vecino de la pedanía murciana de La Ñora que en el verano de 2022 le atropelló a él y a su amigo Pedro Moya ... , sea condenado a penas que suman doce años de cárcel. La acusación particular solicita una pena de nueve años de cárcel por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otra de tres años por un supuesto delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás para este jubilado, de 72 años, acusado del presunto doble arrollamiento intencionado en la carretera RM-560, que une Alcantarilla y la pedanía murciana de Javalí Viejo.

La petición de penas de cárcel que realiza esta parte es más liviana que la que la Fiscalía puso encima de la mesa hace unos meses. Tal y como avanzó LA VERDAD, el Ministerio Público que califica el incidente como un acto deliberado y de «previsible alcance letal» reclama para el automovilista -que está siendo defendido por el abogado Eduardo Romera- penas que suman quince años de cárcel.

En su escrito de conclusiones provisionales, la representación de Valverde reclama que se prive al sospechoso del derecho a conducir durante ocho años y que pierda el permiso. El exciclista, según explica en su escrito, ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle al haber sido ya compensado en poco más de 19.000 euros por la compañía aseguradora.

«Con absoluto desprecio hacia la vida»

Los hechos, que deberán ser enjuiciados por la Audiencia Provincial, ocurrieron el 2 de julio de 2022 en torno a las 12.25 horas en un tramo de la carretera de La Ñora, cercano al río. Según explica esta parte, Cristóbal V. conducía un Citroën Xsara por la carretera RM-560 -una vía de doble sentido con línea continua- cuando se encontró con un grupo de unos ocho ciclistas, entre ellos Valverde y Moya, circulando en paralelo. En lugar de esperar un tramo seguro para adelantar, el conductor presuntamente realizó una maniobra arriesgada en una zona sin visibilidad. Al encontrarse con un vehículo en sentido contrario, explica el fiscal, se vio obligado a finalizar el adelantamiento sin respetar la distancia de seguridad, colocando al grupo de ciclistas en una situación de riesgo.

Tras recibir las protestas de los deportistas, explica la acusación particular, el acusado, «con absoluto desprecio hacia la vida e integridad física del grupo de ciclistas, e incluso de las personas que en su turismo lo acompañan», detuvo el coche y dio marcha atrás unos diez o veinte metros con la supuesta intención de arrollar al grupo. Esa maniobra, remarca el escrito, obligó a Valverde y Bermejo a sortear y rebasar su furgoneta por el lado derecho. Acto seguido, Cristóbal presuntamente embistió de forma consciente a los dos ciclistas.

Bermejo fue el primero en ser golpeado. El coche impactó con la parte delantera izquierda contra la rueda trasera de su bicicleta, proyectándolo al centro de la calzada. Inmediatamente después, Alejandro Valverde fue arrollado por el lado derecho del vehículo, cayendo sobre el capó, impactando contra la luna delantera y el techo del turismo. Ambos ciclistas salieron despedidos por los aires.