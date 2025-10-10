La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El acusado del atropello saliendo de la Ciudad de la Justicia de Murcia, en una imagen de archivo, y Alejandro Valverde, en La Arrixaca. Nacho García

Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia

El exciclista profesional y seleccionador nacional exige además que al jubilado de 72 años, acusado del presunto arrollamiento intencionado del grupo, se le retire el carné

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Murcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:00

Comenta

El exciclista profesional Alejandro Valverde -actual seleccionador nacional- reclama que Cristóbal V., el vecino de la pedanía murciana de La Ñora que en el verano de 2022 le atropelló a él y a su amigo Pedro Moya ... , sea condenado a penas que suman doce años de cárcel. La acusación particular solicita una pena de nueve años de cárcel por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otra de tres años por un supuesto delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás para este jubilado, de 72 años, acusado del presunto doble arrollamiento intencionado en la carretera RM-560, que une Alcantarilla y la pedanía murciana de Javalí Viejo.

