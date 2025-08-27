La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Delegación de Extranjería en la Región de Murcia. Nacho García

La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación

El Ministerio de Inclusión contabiliza casi 50.000 autorizaciones y certificados de registro a personas extranjeras en la Comunidad, la cuarta mayor subida del país

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20

La evolución del flujo de permisos de residencia concedidos a personas extranjeras en la Región de Murcia refleja un salto espectacular en el último ... año. Y es que el montante total de 48.130 documentos alcanzados durante 2024, entre autorizaciones y certificados de registro, supone un tercio más que los computados en los dos ejercicios anteriores, cuando se contabilizaron 37.612 en 2023 y 37.138 en 2022. De hecho, se trata de la cuarta mayor subida interanual en España (28%), solo por detrás de las alcanzadas por Comunidad Valenciana (51,6%), Asturias (46,8%) y Extremadura (31,3%).

