Simo, sentado en uno de los tramos de escaleras del centro histórico de Abanilla, ayer. Vicente Vicéns / AGM

La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla

En febrero consiguió el permiso de residencia temporal, mientras aspira a seguir formándose en mecánica

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20

Mohammed Iliasse, 23 años, consiguió el pasado febrero el permiso de residencia temporal para poder trabajar y vivir de forma legal en España. Reside ... en Abanilla, donde trabaja actualmente en una finca de limones. Simo, que es el sobrenombre con el que todos le conocen, mantiene también el sueño de poder formarse más en el campo de la mecánica, «porque trabajé un tiempo en un taller de coches en mi tierra». A la Región llegó en 2023, procedente de Canarias, tras protagonizar con anterioridad el primer salto desde Dakhla, su ciudad en el sur de Marruecos, en 2020, de la que partió a la búsqueda de un futuro mejor.

