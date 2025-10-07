Los trámites para regularizar la urbanización Joven Futura de Murcia se retomarán en noviembre

Satisfechos pero sin lanzar las campanas al vuelo. Ese es el estado de ánimo que ayer trasladaba desde la Asociación de vecinos de Joven Futura ... su presidente, Chencho Mateos, tras reunirse con el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, con técnicos de este departamento y también con concejales del PSOE. Satisfechos porque todo está listo para iniciar una nueva modificación de la planificación que regularice sus viviendas. Pero cautos en cuanto a que esperan que lo que se les planteó se materialice de una vez después una década batallando para acabar con el limbo jurídico en el que se encuentran 1.300 residencias en la zona.

«Se les va a dotar de más seguridad y mejoras en equipamientos», según detalló el edil de Urbanismo. La solución pasa por separar la tramitación de un Plan Parcial para Joven Futura del que será necesario, por otra parte, para el desarrollo también de la segunda fase de esta urbanización, que requiere de una reclasificación. Antonio Navarro ya dejó entrever antes del Pleno municipal del pasado 28 de septiembre que esa podría ser una vía y ayer fue lo que les transmitió a la asociación de vecinos de este conjunto residencial.

Trabajo avanzado

«Nos dicen que tienen los informes bastante adelantados y que se llevará al Pleno de noviembre el primer avance de la modificación, con tres alternativas, algo a lo que están obligados por ley». Da por hecho que será «un proceso a largo plazo».

Además de dar garantías jurídicas a las viviendas, se contempla la creación de un carril bici y de aceras en los accesos

La reunión llega después de la protesta de estos vecinos a las puertas de La Glorieta antes del Pleno del pasado 29 de septiembre. Allí, arrancaron al concejal de Urbanismo el compromiso de reunirse con ellos para explicarles los progresos para esta modificación y le pidieron también que en el encuentro estuvieran los representantes del Grupo Municipal Socialista. Así, también asistieron ayer a la reunión el portavoz municipal Ginés Ruiz Maciá y el edil Andrés Guerrero, que durante la alcaldía de José Antonio Serrano estuvo al frente del área de Urbanismo. Mateos agradeció la voluntad del equipo de gobierno y de los socialistas para «consensuar» una solución definitiva.

Mejor conexión con Espinardo

En todo caso, Mateos celebra que, según lo avanzado por el popular Navarro Corchón, la modificación incluirá algunas de las demandas vecinales para la mejora de la zona, como la creación un carril bici y de una acera en los accesos a la urbanización, además de una mejor conexión con la rotonda de Espinardo, añaden desde el Ayuntamiento.

Otra reivindicación era la dotación de más espacios públicos, un punto en lo que también van a salir ganando, según fuentes municipales. Aunque Mateos cree que «se queda corto», entiende que los técnicos municipales han buscado la mejor solución posible.

Esperan «un proceso a largo plazo» tras el primer paso que es llevar el avance de la modificación al Pleno del mes que viene

En cuanto a la incorporación en los equipamientos generales de la casa Torre Falcón, del siglo XVIII, Mateos explica que los técnicos le aseguraron que «en breve saldrá a contratación pública» su recuperación y esperan también que cuanto antes se determine que uso público se le quiere dar. El pasado agosto, el Ayuntamiento anunció el inicio de los trabajos topográficos para diseñar en esa zona un parque metropolitano de unos 40.000 metros cuadrados.

La problemática de esta urbanización se remonta a 2015, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región dejó sin efecto el Plan Parcial que la afectaba. Desde entonces, se han llevado a cabo diferentes intentos de modificación para resolver la situación de las viviendas ya construidas, pero siempre de forma conjunta a la segunda fase, pendiente aún de su desarrollo y construcción. «Nosotros no hemos querido meternos en eso, nuestra preocupación era la parte ya construida», según Chencho Mateos.