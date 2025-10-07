La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accesos a la urbanización Joven Futura, donde los vecinos esperan la regularización de sus viviendas. J. L. Ros Caval/ AGM

Los trámites para regularizar la urbanización Joven Futura de Murcia se retomarán en noviembre

Los vecinos valoran los planes que les ha presentado Urbanismo y sobre los que dicen que hay también voluntad de acuerdo con el PSOE

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 7 de octubre 2025, 21:50

Comenta

Satisfechos pero sin lanzar las campanas al vuelo. Ese es el estado de ánimo que ayer trasladaba desde la Asociación de vecinos de Joven Futura ... su presidente, Chencho Mateos, tras reunirse con el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, con técnicos de este departamento y también con concejales del PSOE. Satisfechos porque todo está listo para iniciar una nueva modificación de la planificación que regularice sus viviendas. Pero cautos en cuanto a que esperan que lo que se les planteó se materialice de una vez después una década batallando para acabar con el limbo jurídico en el que se encuentran 1.300 residencias en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  9. 9 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  10. 10 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los trámites para regularizar la urbanización Joven Futura de Murcia se retomarán en noviembre

Los trámites para regularizar la urbanización Joven Futura de Murcia se retomarán en noviembre