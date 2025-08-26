Inician los trabajos para el diseño del parque metropolitano de Joven Futura, en Murcia, aún sin fecha

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia anunció ayer que ha iniciado ya «los trabajos previos para el diseño del futuro parque Torre Falcón», más conocido como el parque metropolitano de la urbanización de Joven Futura, en Espinardo, con el comienzo del levantamiento topográfico sobre una superficie de más de 40.000 m2. Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, «responde a una de las principales demandas de los vecinos de la zona y representa un paso decisivo hacia la creación de un gran pulmón verde en esta área en expansión del municipio», defienden fuentes municipales. No obstante, este desarrollo no cuenta aún con fondos presupuestados ni fecha de construcción.

El levantamiento topográfico consiste en una técnica de medición que permite conocer con precisión la forma, dimensiones, desniveles y elementos del terreno. «Se trata de un paso fundamental para diseñar cualquier obra de urbanización, ya que proporciona los datos necesarios para elaborar los planos que guiarán el diseño del parque», añaden. En este caso, también servirá para planificar el estudio arqueológico, ya que podría haber restos de época tardorromana en el entorno.

Los trabajos se desarrollan sobre la parcela situada entre las calles Huerto del Vizconde y Escritor Francisco Alemán Sainz, junto al complejo deportivo Sport Joven Futura. Tras el levantamiento topográfico, se ejecutará un estudio geotécnico que incluirá sondeos de hasta diez metros para analizar la composición del subsuelo. Este paso permitirá conocer la capacidad portante del terreno y detectar posibles interferencias que condicionen el diseño del parque. Finalmente, se llevará a cabo la intervención arqueológica para garantizar que la obra no afecta a restos históricos. La asociación vecinal mostró ayer satisfacción por el anuncio, a la espera de que se mantenga el compromiso con esta zona verde.