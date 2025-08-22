La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las calles de la urbanización Joven Futura. Ros Caval / AGM

Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización

Denuncian que sus viviendas llevan en el limbo una década en la que el Ayuntamiento no ha sido capaz de darles aún seguridad jurídica

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:34

Lo tuvieron muy cerca. Pero casi dos años después, los vecinos de Joven Futura siguen a la espera de que el Ayuntamiento de Murcia regularice ... la situación de sus viviendas. De hecho el limbo jurídico en el que permanecen estas desde hace una década les ha llevado a una situación de hartazgo que saltará próximamente a las calles. Así, los miembros de la asociación vecinal de esta urbanización, reunidos en una asamblea celebrada recientemente, han decidido por unanimidad la aprobación de un calendario de movilizaciones para exigir al concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, «una solución a la alegalidad» de sus propiedades.

