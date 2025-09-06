Vecinos de Joven Futura calientan motores para la protesta del próximo Pleno de Murcia

«Todavía no se nos ha transmitido una propuesta concreta con fechas ciertas de aprobación». Así se manifestaba ayer, a preguntas de LA VERDAD, el ... presidente de la Asociación de Vecinos de Joven Futura, Chencho Mateos, en relación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que esperan desde hace años para proceder a la regulación de sus viviendas y posibilitar la mejora de los accesos peatonales y rodados de la zona, así como para dotar a esta urbanización del barrio de Espinardo de los equipamientos necesarios.

Reconoce el representante vecinal que el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro Corchón, les ofreció recientemente la posibilidad de mantener una nueva reunión informativa, pero los residentes rechazaron mantener más «encuentros insustanciales» y se mantuvieron en su intención de iniciar movilizaciones para exigir esta regularización urbanística.

Dichas protestas arrancaron este jueves con una concentración en el jardín Poeta José María Álvarez de la citada urbanización, a la que asistieron decenas de vecinos. «La respuesta fue buena, pese a que siguen siendo fechas complicadas: la gente está todavía con la vuelta al 'cole', o apuras sus días de vacaciones fuera de Murcia o incluso, se acercó al inicio de la Feria», incidía Mateos, destacando que el encuentro sirvió informar a los residentes de una situación legal «que no todos tienen todavía clara».

Dos sentencias dejaron estos desarrollos residenciales en un limbo jurídico que precisa de una modificación del PGOU

La concentración también sirvió para animar a los residentes a que se acerquen a la protesta que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, en la Glorieta de España, antes de la celebración del Pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Murcia. «Somos conscientes de que es mala hora y mal día, dada las obligaciones que tenemos todos, pero intentaremos que haya una representación adecuada», zanjó Mateos.

Una década a la espera

Recuerda el presidente de la Asociación de vecinos que sus viviendas se encuentran en un limbo legal desde que sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo declararon nulo, hace una década, el Plan Parcial que posibilitó dicho desarrollo residencial. El motivo, la falta del informe de la CHS sobre las demandas de recursos hídricos, ya solventada, pero que exige iniciar de nuevo los trámites urbanísticos para dicha regulación.

Hasta en dos ocasiones se ha intentado poner solución a esta cuestión, ambas fallidas: una en 2016, por falta de apoyos, y otra en 2023, a pesar de que el PP cuenta con mayoría absoluta, por el rechazo socialista de última hora, pese a que fue durante el gobierno de José Antonio Serrano cuando se gestó la modificación planteada. De hecho, el concejal del PSOE Andrés Guerrero, anterior titular de Urbanismo, asistió a la concentración del jueves. Navarro asegura que se está articulando una propuesta por fases que excluiría, por el momento, la edificación del millar de nuevas viviendas propuestas.