Concentración del pasado jueves en la urbanización. AVJF

Vecinos de Joven Futura calientan motores para la protesta del próximo Pleno de Murcia

Celebran una primera concentración informativa por la situación de sus viviendas y rechazan reunirse con el edil hasta recibir una solución firme

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:17

«Todavía no se nos ha transmitido una propuesta concreta con fechas ciertas de aprobación». Así se manifestaba ayer, a preguntas de LA VERDAD, el ... presidente de la Asociación de Vecinos de Joven Futura, Chencho Mateos, en relación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que esperan desde hace años para proceder a la regulación de sus viviendas y posibilitar la mejora de los accesos peatonales y rodados de la zona, así como para dotar a esta urbanización del barrio de Espinardo de los equipamientos necesarios.

