Recreación del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras su restauración. Alma Verde

Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco

Un nuevo estudio de arquitectura retoma el proyecto cooperativista y reorganiza el número de viviendas para adaptarlas a la demanda existente en cuanto a precio y tamaño

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:01

Casi dos años y medio han pasado ya desde que se anunció la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de la ciudad de Murcia. ... Sin embargo, en este tiempo la propuesta apenas ha experimentado avances palpables, más allá del diseño y reconceptualización del proyecto. No obstante, la apuesta por rehabilitar este histórico edificio de finales del siglo XIX acaba de recibir un nuevo impulso, tras el relevo que se ha producido tanto en la parte creativa y técnica como en la de comercialización.

