Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco

Casi dos años y medio han pasado ya desde que se anunció la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de la ciudad de Murcia. ... Sin embargo, en este tiempo la propuesta apenas ha experimentado avances palpables, más allá del diseño y reconceptualización del proyecto. No obstante, la apuesta por rehabilitar este histórico edificio de finales del siglo XIX acaba de recibir un nuevo impulso, tras el relevo que se ha producido tanto en la parte creativa y técnica como en la de comercialización.

Será así el estudio de arquitectura Alma Verde Edificación Ecoeficiente el que se ocupe tanto del desarrollo y dirección de obra del proyecto como de la gestión de la cooperativa -régimen legal escogido- para la construcción de las correspondientes viviendas. Porque, tal y como adelantó LA VERDAD en la primavera de 2023, el destino del inmueble no será otro que el de la creación de casi una veintena de pisos de lujo, como ha ocurrido con otros inmuebles similares como la Casa Cerdá de Santo Domingo o la Casa de los Jarrones, de Plano de San Francisco. No obstante, en este periodo ha sido necesario replantear la propuesta y adaptarla a la demanda existente y las necesidades del mercado, con el fin de completar el número de cooperativistas necesarios.

Recreación tras su restauración. El palacete, cubierto con una lona. Antes y después del palacete Saavedra Fajardo de Murcia. Nacho García | Alma Verde

Y es que los planes primigenios pasaban por la habilitación de diez pisos y dos áticos, de entre 155 y 210 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas -más el bajo cubierta- con plazas de garaje y un precio medio de 750.000 euros. Sin embargo, esta docena de inmuebles iniciales pasaron después a 17, para acabar finalmente en una propuesta de 19, de entre 59 y 215 m2, que aprovechan para su construcción el solar adyacente ubicado en la parte de atrás, entre las calles Andrés Baquero y Granero. El objetivo ha sido optimizar el espacio y adaptarse a distintas tipologías de compradores -tanto por capacidad económica como por espacio-, rebajando el precio medio hasta un 40%, dejándolo por debajo de los 450.000 euros, incluyendo apartamentos con un precio bastante inferior, y sin contar el coste del aparcamiento.

Se busca además despegar el edificio previsto en el solar del antiguo Huerto Lab, que dejará a la vista los restos de la medina árabe

Apostilla, no obstante, José Ángel Bermejo, del equipo técnico de Alma Verde, que asumieron el proyecto el pasado mes de julio con una decena de pisos ya vendidos a los que han sumado otras tres reservas. Se necesitan, por tanto, seis cooperativistas más para hacer efectiva la compra preacordada del edificio y poder solicitar la licencia de obras. La intención es captarlos en los próximos meses para iniciar las obras a finales del año próximo o principios de 2027, dado que el plazo de concesión de una licencia ronda los 9 meses.

Protección y «ecoeficiencia»

Destaca Bermejo que la filosofía que el estudio aplica a todos sus proyectos es el de la «ecoeficiencia, para favorecer el ahorro energético y una mejora de la calidad de vida». Hay que recordar que el palacete de Saavedra Fajardo se encuentra catalogado con un grado 2 de protección dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (Pecha). Por tanto, este edificio, levantado en estilo neoclásico en 1890 y que ha permanecido abandonado durante tres décadas -llegando a acoger un bar de copas en sus bajos-, deberá conservar tanto su fachada como elementos estructurales.

Propuesta para el inmueble que lo ocupará Solar del antiguo Huerto Lab Nacho García | Alma Verde

«Está construido sobre muros de carga que no se pueden alterar», explica el arquitecto, poniendo en valor el trabajo de sellado que se va aplicar al edificio con dos objetivos: el primero, lograr un aislamiento acústico más que necesario, al encontrarse en una zona con presencia de ocio nocturno, y el segundo, generar un confort término que minimice la humedad y la necesidad de climatización. «Ventilamos con un doble circuito, sin necesidad de abrir las ventanas», apostilla. El abastecimiento mediante placas fotovoltaicas y un ascensor con un 'kers' de Fórmula 1 -batería que almacena la energía del movimiento- completan esta propuesta sostenible.

Sobre las mismas bases se asienta el proyecto planteado por Alma Verde para el edificio que ocupará el antiguo solar del Huerto Lab, ubicado en el barrio de Santa Eulalia, a apenas 250 metros del palacete. Dicha promoción, Medina Centro, se gestionará, igualmente, en régimen de cooperativa e incluye en este caso 13 viviendas, distribuidas también en tres plantas, más el bajo cubierta para habilitar los áticos. En este caso, el nombre de la promoción apela a los restos arqueológicos de la medina árabe que se conservarán y podrán ser contemplados, desde la calle, a través de una cristalera.