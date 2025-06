Una macrofiesta de música electrónica estrenará el auditorio Thader de Murcia como recinto de espectáculos

Una macrofiesta de música electrónica inaugurará el uso del infrautilizado auditorio Thader como nuevo recinto de conciertos y espectáculos. Así lo confirmó ayer a ... LA VERDAD tanto el Ayuntamiento de la capital como la promotora de la cita, Ritmo Murcia SL. Pondrá así en marcha el Consistorio la propuesta que hizo meses atrás –y que adelantó este diario–, a raíz del anuncio de la apertura del Espacio Norte de Nueva Condomina. Pretendía el equipo de gobierno contribuir a la diversificación de los espacios municipales en los que celebrar este tipo de eventos. De hecho, el gabinete de José Ballesta ha mantenido en diversas ocasiones que la rotación de citas como esta por distintas ubicaciones constituye la mejor manera de evitar que un vecindario concreto soporte una presión excesiva.

No obstante, mantienen las mismas fuentes, como ya hicieron en pasado mes de febrero, que el de Thader es «un espacio 'libre' de molestias a los vecinos, apartado del ámbito residencial y perfectamente habilitado, catalogado y equipado para acoger este tipo de propuestas». Para garantizar esta circunstancia, será necesario dirigir las emisiones de los altavoces y el resto de elementos de sonido hacia el noroeste.

Cierto es que el nuevo Recinto Innovador de Tendencias Musicales y Ocio Thader –como se quiere llamar a este espacio– no presenta, quizás, la configuración más adecuada en estos momentos para acoger grandes conciertos de música o no, al menos, si no se ejecutan ciertas obras. Sin embargo, según confirma el administrador de Ritmo Murcia, Adrián Massotti, sí que cuenta ahora mismo con las condiciones necesarias para acoger el próximo 21 de junio el festival Matadero. Se trata esta de una fiesta con aires de 'rave' aunque, sin la clandestinidad que caracteriza a este tipo de citas. No obstante, cumplía inicialmente con el resto de elementos que suelen caracterizar a este tipo eventos: música electrónica y baile, generalmente al aire libre y una duración que abarca toda la noche.

Algunos cambios

Sin embargo, la cita sufrirá alguna modificación en su cambio de ubicación. Y es que el evento, que se viene anunciando en redes sociales desde hace varios meses –en los que también se han estado vendiendo entradas para este– estaba previsto en un principio en otra localización: en el conocido como el 'fiestódromo' de Guadalupe. Se ubica este en una gran parcela privada en esta pedanía, cerca de la autovía A-7. Este terreno, arrendado por la promotora, ha acogido desde su puesta en marcha el año pasado cinco fiestas destinadas a los alumnos de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y que suelen conocerse como paellas universitarias, aunque dichas instituciones docentes no tengan ningún tipo de vinculación con su organización. Se trata, por tanto, de fiestas que se celebran normalmente en horario vespertino, cortando la música al caer la noche. Por ello, la celebración del festival Matadero suponía un salto cualitativo, al programar en este lugar un evento, destinado a los amantes del 'hard techo', que se debía celebrar entre las 10 de la noche del 21 de junio y las 7 de la mañana del día siguiente. No obstante, y pese a que la autorización de los espectáculos públicos es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de la Administración Local, el Ayuntamiento ha apostado por ofrecer una alternativa para la celebración de este evento musical, evitando polémicas como las generadas en relación al uso de otros espacios privados.

Hay que recordar que, aunque la urbanización El Portón se encuentra a unos 800 metros del 'fiestódromo' de Guadalupe y según el pedáneo, Juan Antonio Gómez Gambín, no suele verse afectada por estos ruidos, sí que hay tres viviendas justo al lado de la explanada. «Teníamos claro que no íbamos a cometer ninguna ilegalidad ni nos íbamos a enfrentar a las administraciones, pese a tratarse de un sitio ideal para este tipo de eventos», señalaba Massotti para justificar el traslado a Thader desde Guadalupe. No obstante, sí se producirá una reducción en el horario, ya que la fiesta acabará a las 3.30 horas y contará con un aforo de unas 3.000 personas.