Monkey Pro comienza a acondicionar la parcela del Espacio Norte de Murcia mientras se acercan posturas

Las posiciones no podían parecer más enconadas hace tan solo unos días. Ayuntamiento de Murcia y Monkey Pro no aparentaban estar dispuestos a soltar ... el acelerador en lo que respecta a la controversia que ambos mantenían, al menos públicamente, en relación al llamado Espacio Norte de la zona de Nueva Condomina. Sin embargo, se encontraba esta percepción lejos de la realidad existente entre bambalinas, ya que el trabajo discreto de la promotora musical y la predisposición de las administraciones implicadas han permitido acercar posturas entre el Consistorio, la Comunidad y la empresa. Así, según reconocían ayer fuentes municipales, las tres partes «están negociando en busca de la mejor alternativa».

El posible acuerdo que se está ultimando –y que seguía pendiente al cierre de esta edición– gira sobre varios puntos. El primero es que se circunscriba, al menos en este momento, a los eventos que ya se encuentran programados, más alguno más por anunciar, y que suman un total de ocho. El segundo es que estos se celebren en un horario que permita asegurar el descanso de los vecinos de las urbanizaciones de Churra y que se traduce en que los conciertos acaben, como máximo a medianoche, una circunstancia que se puede garantizar en seis de los espectáculos. Más dificultades ofrecen para ello los festivales Love The Twenties y I Love Reggaeton, que tampoco se quieren concluir a altas horas de la madrugada.

Este clima de entendimiento se ha traducido esta semana en la entrada de maquinaria en la parcela que la promotora musical quiere acondicionar como un recinto privado de conciertos junto al estadio Enrique Roca, el cual ya no presenta el halo de instalación permanente con el que fue anunciado en un principio. Así el terreno ya se encuentra aplanado y nivelado tras el paso de las excavadoras y apisonadoras.

La empresa, el Consistorio y la Comunidad, de la que depende la autorización, negocian un acuerdo para los eventos ya agendados

Mientras, en la zona más septentrional del solar, donde se ubicará el área de restauración, ha comenzado la instalación del césped artificial que cubrirá toda la superficie del recinto. No podían demorarse mucho más los trabajos de acondicionamiento del espacio, teniendo en cuenta que el primer concierto previsto en él, el del reguetonero puertorriqueño Mike Towers, se encuentra fijado para el 6 de junio.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Murcia había señalado en varias ocasiones durante los últimos meses –tanto en declaraciones a LA VERDAD, como a través de una nota de prensa, borrada 'a posteriori' de la página municipal–, que el uso de estos terrenos para la realización de conciertos y eventos de este tipo era «inviable», al menos durante este 2025. Alegaban para ello en un informe técnico que, con arreglo a la Ley Regional 2/2017 de simplificación administrativa, «no es posible autorizar este recinto ya que, en contra de lo que piensan sus promotores, no se puede hacer uso de él sin contar con una licencia de actividad, la cual no puede tramitarse en el plazo de menos de un año». En ese sentido, instaban desde el Consistorio a buscar alternativas en los recintos municipales disponibles, algunos con difícil adecuación como el ofrecido junto al centro comercial Thader.

Retirada la etiqueta de 'recinto'

Parece, por ello, que es la retirada de esa etiqueta de «recinto permanente» la que está permitiendo la resolución del conflicto y lo que facultaría a autorizar los eventos ya programados uno a uno como espectáculos aislados. Es esto, de hecho, lo que viene defendiendo la promotora, que siempre se ha creído amparada por la normativa y que contaba con que la última palabra, pese a las contundentes declaraciones municipales, no era del Ayuntamiento de Murcia, sino de la Comunidad Autónoma, dado que el terreno en el que se prevé desarrollar esta actividad es de titularidad privada.

Es así la Consejería de Presidencia la que debe dar formalmente el plácet a la empresa, aunque se apoye para ello en informes técnicos municipales. Indican a LA VERDAD fuentes de dicho departamento que, «por el momento, Monkey Pro no ha presentado ninguna solicitud de permisos para la celebración de estos conciertos». Puntualizan, no obstante, que «esto no se suele hacer hasta que se acerca la fecha de la celebración y se presenta toda la información requerida, desde la memoria técnica hasta el dispositivo de sistemas de protección y seguridad, entre otros».