Luz verde a la obra que potenciará la red eléctrica del área metropolitana de Murcia La Comunidad concede la autorización ambiental y administrativa para la nueva subestación de Espinardo y su línea subterránea de 11 kilómetros

Alberto Sánchez Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

La Comunidad Autónoma ha concedido las autorizaciones ambiental y administrativa a la nueva subestación eléctrica de Espinardo, de 220 kilovoltios, y su conexión con El Palmar a través de once kilómetros de línea soterrada para el transporte de energía. Este proyecto estratégico de Red Eléctrica pretende reforzar el abastecimiento energético del áerea metropolitana de Murcia y dar respuesta al crecimiento residencial que vive el municipio capitalino.

La futura subestación, que se sumará a las infraestructuras ya operativas en el norte de la ciudad, presentará una tecnología de aislamiento con gas y una configuración de doble barra de conducción para no interrumpir el suministro eléctrico en caso de algún fallo. Este diseño también permitirá tener más capacidad para nuevas posiciones de las líneas eléctricas sin necesidad de ocupar más suelo para futuras ampliaciones. Por otro lado, la nueva conducción subterránea (220 kV) enlazará la línea El Palmar-Murcia y recorrerá las principales avenidas periféricas de Murcia con canalizaciones adaptadas al crecimiento urbano.

El proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, pero debido al retraso que acumula la obra, la operadora estatal pretende incluirlo en la próxima planificación. La subestación y su red de transporte son un eje estructural de las infraestructuras energéticas en el valle del Segura, ya que pretende facilitar la integración de nuevos desarrollos residenciales y terciarios, facilitar la implantación de empresas electrointensivas y reforzar el suministro a sectores críticos como hospitales, transporte, centros universitarios y nodos logísticos.

Simplificación Administrativa

Fuentes del Gobierno regional señalan que se ha dado celeridad a los trámites para materializar esta actuación cuanto antes y cumplir así con la planificación actual, evitando que 'se deslice' al futuro plan y retrasar aún más una actuación necesaria. En ese contexto, el proyecto de Red Eléctrica ha sido el primero en beneficiarse de la reciente ley de Simplificación Administrativa, ya que la norma facilita la ejecución de los nuevos corredores eléctricos.

«Se evita una doble tramitación ante las administraciones municipales y regional. Del mismo modo, se agiliza la tramitación urbanística de infraestructuras de almacenamiento energético, fundamentales para la estabilidad de la red y para el desarrollo de las energías renovables», explican dichas fuentes.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ya ha otorgado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, adicionalmente, en los próximos días la autorización de Industria. Los plazos de la obra son importantes, ya que la conducción soterrada, que costará 32 millones de euros, condiciona el reasfaltado de Ronda Sur y la avenida Reino de Murcia, cuyo firme presenta un pésimo estado.