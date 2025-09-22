La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un autobús circula por la Alameda de Colón, en Murcia, mientras dos usuarios de patinete usan el carril-bici. Andrés Molina / AGM

La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Una jornada de transporte público gratuito marca la celebración del Día Sin Coches en una ciudad que demanda alternativas al tráfico de vehículos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:25

Septiembre es el mes de la vuelta al trabajo, para unos, la vuelta al cole, para otros, y, en general, la vuelta también a ... los desplazamientos por Murcia. La vuelta a los atascos, a los semáforos, a la parada del autobús o del tranvía y, con ello, además, las quejas sobre las dificultades para moverse por una ciudad donde, como ocurre en otras, «no caben más coches de los que hay». El que lo dice es Salvador García-Ayllón, profesor de la UPCT y director del Laboratorio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia. Coincide con él Roberto Liñán, director de la Cátedra de Movilidad Sostenible de la UCAM: «Tenemos un uso excesivo del vehículo privado». Hoy, 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, es el día en el que se habla de alternativas. Y, en el caso de Murcia, de sus dificultades.

