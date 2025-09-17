Una jornada de bus y tranvía gratuitos para celebrar la semana de la movilidad sostenible en Murcia

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

La Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. Debido a esto la ciudad de Murcia contará con un programa especial de actividades que fomentarán la movilidad sostenible para personas de todas las edades. La gran acogida de estas actividades por parte de centros educativos y asociaciones han ayudado a la puesta en marcha de un completo programa de actividades, que se inició este martes con la gratuidad del transporte público y los disuasorios el día de la Romería.

Una de las iniciativas que ya está en marcha es 'Twin Rider', que permitirá ofrecer recorridos alternativos y sostenibles a los desplazamientos diarios. Así, durante los primeros días, los voluntarios mostrarán sus recorridos habituales que realizan en su coche, diseñándoles un recorrido alternativo saludable a través de la bicicleta o el transporte público, lo que les permitirá conocer las opciones de que dispone y los tiempos de viaje en cada modo de transporte, al tiempo que se optimizan las rutas al adaptarlas a las necesidades reales de los ciudadanos.

Una de las citas destacadas será el 'Parking Day', que se celebra este viernes 19 en la calle Doctor Fleming. Desde las 17.00, las plazas de aparcamiento se convertirán en espacios vivos con un mercadillo de intercambio y segunda mano, talleres de sostenibilidad, música, teatro y poesía. Su ubicación, próxima al Campus de la Merced, se ha elegido para dar la bienvenida al nuevo curso universitario y poner en valor la economía circular y el trabajo de las distintas asociaciones y colectivos. Entre las actividades programadas se encuentran un taller de cultivo de interior, con 'La Huertanica' y un taller de bisutería reciclada de caucho de la mano de 'Rancho Rosa' que permitirá dar una segunda vida a las cámaras de las bicicletas. Se sumarán a ello las actuaciones de DJ Don Fluor, Murcia Canción de Autor, poesía y teatro con 'La luz de la verbena', corriendo el cierre musical a cargo de DJ Vondee.

Rutas guiadas, exhibición de trial y talleres el fin de semana

El patrimonio será protagonista sábado y domingo con numerosas rutas temáticas guiadas por la ciudad, como 'Murcia Clásica', 'Murcia Barroca', 'Murcia Medieval' o una yincana patrimonial, con inscripción previa en la web de la Oficina de Turismo. La Plaza de la Universidad acogerá el sábado talleres para aprender a montar en bici a partir de las 17.00, y una exhibición de trial bici a las 19.00 como antesala de la llegada de la ruta solidaria de la asociación 'Cris contra el Cáncer'. Desde los Molinos del Río partirá ese mismo día la ruta en bici 'El Conde de Floridablanca' que llegará hasta el Rincón de Villanueva a través de corredores ciclables.

En consonancia con el lema de la Semana de la Movilidad, el domingo se llevará a cabo la ruta 'En bici sin edad', una experiencia adaptada para personas mayores mediante sidecares y remolques asistidos junto a La Aljufía para permitir que todos, sin importar su edad, puedan disfrutar de la riqueza cultural y paisajística de la Huerta de Murcia, en un recorrido entre la rueda de La Ñora y el Molino de la Pólvora.

El lunes 22 se celebra en toda Europa el Día Sin Coches, a la que, el Ayuntamiento de Murcia se suma mediante la gratuidad del transporte público. El barrio del Carmen será el epicentro de las actividades, con un gran Parque Infantil de Tráfico instalado en la calle Actor José Crespo. El pistoletazo de salida lo dará el bicibús que unirá en bicicleta los colegios Nuestra Señora de la Encarnación de La Raya y Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca con el parque de tráfico, al que también acudirán los alumnos de Barriomar y San Pío X. Por la tarde, este se abre a todos los que quieran disfrutar de las actividades organizadas en el mismo, que incluyen talleres para aprender a montar en bicicleta o para realizar el mantenimiento y reparaciones básicas, así como de pintado de camisetas. Junto a ello, habrá una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración M-Urban del Club de Patinaje Murcia.

Más de 300 niños se unen a la actividad 'Leo y pedaleo' en las bibliotecas municipales

La Concejal de Educación, Belén López, anunicó que son más de 300 niños de 5º y 6º de Primaria de 7 colegios los que se han inscrito en la actividad 'Leo y pedaleo: En busca de la bicicleta perdida' organizada en Bibliotecas Municipales con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Son cuatro las bibliotecas en que se desarrollará esta actividad: la de Javalí Nuevo, a la que acudirán los alumnos de los colegios Contraparada y Río Segura; la de El Puntal, donde partciparán los del CEIP El Puntal; la de Sangonera La Verde, en la que estarán los alumnos del colegio La Santa Cruz, y la de El Carmen en que realizarán la actividad los centros de la Ciudad de Murcia, Félix Rodríguez de la Fuente y Nuestra Señora del Carmen de Murcia.

Esta actividad invita a los escolares a convertirse en auténticos detectives literarios. Así, los participantes deberán seguir pistas escondidas por toda la biblioteca, resolver enigmas, superar retos mentales y abrir candados secretos para encontrar la bicicleta desaparecida del favorito para alzarse con el triunfo de la Gran carrera ciclista Murcia 1200. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico, al tiempo que se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el entorno.