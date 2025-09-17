Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia El miércoles arranca con circulación congestionada y atascos en varios puntos

El miércoles ha arrancado en las carreteras de la Región de Murcia con diversos puntos conflictivos en los que la circulación se ha visto afectada. Los atascos más importantes se han producido a primera hora de la mañana en la A-30 a su paso por Murcia. El primero de ellos ha sido en sentido Albacete. En esta zona, en la que los más asiduos están acostumbrados al tráfico congestionado, se han generado a partir de las 8 de la mañana hasta cinco kilómetros de retenciones entre los puntos 140 y 135, esto es hasta el conocido popularmente como nudo de Espinardo.

En la misma autovía, pero en sentido Cartagena, también ha habido retenciones en torno a las 8.00 horas. Hasta seis kilómetros de tráfico especialmente congestionado, entre los puntos 138 y 144.

Como siempre, la zona más próxima a los centros comerciales también se ha visto afectada. Allí se ha generado un kilómetro de retenciones en sentido Cartagena.

Por su parte, la A-7 también ha sido protagonista en los atascos matutinos de este miércoles. En el término municipal de Murcia, pero en la frontera con Santomera, esto es en los puntos 560 a 558, el tráfico ha circulado especialmente lento en sentido Alicante debido al cierre del carril derecho a la altura del kilómetro 558.

También en la autovía A-7 en sentido Alicante, pero a la altura de Javalí Nuevo, se han generado hasta cinco kilómetros de retenciones a primera hora, entre los puntos 575 y 570.

Ampliar Tráfico congestionado en la A-7 a la altura de Javalí Nuevo.

Además, entre los puntos kilométricos 566 y 567, en sentido Almería, esto es frente al centro comercial Nueva Condomina, el tráfico se presentaba congestionado ya antes de las 8 horas.