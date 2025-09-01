La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cocheras de Latbus en la carretera de El Palmar, que utiliza en estos momentos Monbús para prestar el servicio transporte a pedanías. V. Vicéns / AGM

El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión

La futura adjudicataria del servicio de transporte público correrá con su amortización, lo que permitirá «ahorrar casi 13 millones» adicionales que costaría levantar otras

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:57

Prácticamente incontables son los detalles a cerrar a la hora de planificar una década de funcionamiento del servicio de transporte público de un municipio como el de Murcia ... . Entran en el cómputo, entre otras cuestiones, el número de vehículos y líneas, rutas concretas y paradas, conductores necesarios, kilómetros recorridos y el combustible a consumir, sin olvidar el desgaste y amortización de la flota. Todos estos elementos precisan para su correcto engrase en el día a día de una base de operaciones y la solución para articularla, en el caso de Murcia, ya ha sido sellada.

