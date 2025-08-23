La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús interurbano abandona la estación de San Andrés, en Murcia. GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Fomento sigue sin dar una fecha para las nuevas concesiones de autobuses

La Consejería confía en que la aprobación del Presupuesto permita resolver un trámite que esperaba tener concluido a final de año

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:45

Mientras la penetración de polvo sahariano y el empeoramiento de la calidad del aire sirve a las administraciones para lanzar las habituales recomendaciones de usar ... el transporte público, lo que encuentran muchos ciudadanos es que esas líneas no solo no se refuerzan sino que, al coincidir estos días con el periodo veraniego, ofrecen servicios reducidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  9. 9

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fomento sigue sin dar una fecha para las nuevas concesiones de autobuses

Fomento sigue sin dar una fecha para las nuevas concesiones de autobuses