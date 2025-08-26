La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión entre el Ayuntamiento de Murcia y los conductores. Ayto

Los conductores de bus de Murcia piden ajustar varias líneas para mejorar la puntualidad

Ayuntamiento y chóferes se reúnen para coordinar la puesta en marcha de la nueva concesión de transporte público, a la espera aún de licitación

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 21:12

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, ha mantenido un encuentro con los conductores de las concesionarias de autobús del municipio. En esta reunión con los representantes de los trabajadores, se ha acordado la coordinación del Consistorio y los conductores en la puesta en marcha del nuevo modelo, «que ha de convertir el transporte público en una verdadera alternativa al vehículo privado», según indican fuentes municipales, y que sigue esperando una próxima licitación.

«Estos profesionales tendrán un papel fundamental en la implementación del mismo, ya que son quienes mejor conocen las necesidades y margen de mejora del mismo y los que mantienen el contacto personal con los usuarios, a los que deberán trasladar las novedades del servicio», añaden las mismas fuentes. En el marco de este encuentro, se ha trasladado a los conductores el estado en que se encuentra la licitación y la renovación de la flota, que será adelantada en algunas unidades.

Además, los chóferes han podido reivindicar las necesidades de mejora de las condiciones en que se presta el servicio. Destacan, entre estas, la instalación de aseos en la cabecera de líneas, los cuales han empezado a colocarse de manera provisional. También se ha analizado la puntualidad de las líneas, «que se encuentra por encima del 92%», según el Consistorio. No obstante, se ha trasladado la necesidad de realizar ajustes en las líneas 1, 6, 26B, 37 y 91B, lo que permitirá mejorar el servicio.

De la misma forma, se va a reforzar la actuación de la Policía Local para garantizar que las paradas de autobús se encuentren libres de vehículos. Finalmente, se ha fijado un nuevo encuentro.

