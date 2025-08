Los nuevos autobuses de Murcia acumulan más retrasos y no estarán antes de septiembre

Una nueva patada hacia adelante a los plazos para la articulación de un transporte público digno en el municipio de Murcia. La llegada de agosto ... ha supuesto la constatación de que el Ayuntamiento, por un motivo u otro, ha vuelto a incumplir las estimaciones que manejaba tanto para la licitación de la nueva concesión del servicio de autobús de todo el término municipal como para la recepción y puesta en marcha de los nuevos 'tranvibuses' eléctricos anunciados.

En ambos casos, se habían fijado los meses de junio y julio como nuevo horizonte de resolución, pero el desarrollo de los acontecimientos ha vuelto a dejar cierta sensación de frustración ante un grave problema que, pese a los pasos ya dados y los múltiples anuncios realizados, no acaba de solventarse. En lo que respecta a la apertura del proceso de adjudicación de las nuevas líneas, desde el Ayuntamiento de Murcia aluden a un obstáculo administrativo.

Hay que recordar que este se sustanciará no mediante una concesión administrativa, sino a través de una figura como la del contrato de servicios, el cual, según establece la ley reguladora de los procesos de contratación del sector público, precisa de un dictamen, preceptivo pero no vinculante, sobre la estructura de costes del encargo. La responsable de dicho informe es la Junta Regional de Contratación Administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Lo cierto es que, según confirman fuentes regionales, ese documento aún no se ha emitido.

También es un dato que, aunque fue en febrero cuando concluyó el plazo de presentación de alegaciones contra dicha estructura, no se aprobó hasta finales de abril la solicitud del mencionado dictamen. Contaba, en principio, este órgano consultivo con 20 días de plazo para emitir el informe. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes de la Consejería, «hace poco se trasladó al Consistorio que faltaba una documentación» para elaborar la citada contestación.

Por su parte, desde la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación aseguran que los pliegos están redactados y cerrados y que únicamente precisan de la contestación autonómica para licitar el encargo. No obstante, parece improbable que ambas circunstancias sucedan antes del mes de septiembre. Hay que recordar, asimismo, que, licitado el contrato, se lanza un procedimiento que puede consumir varios meses, y ello si no hay recursos administrativos de por medio, dado el importante volumen del encargo, que supera los 330 millones por diez años. Ello también compromete la posibilidad de que el nuevo servicio se ponga en marcha antes de fin de año, como se indicó en junio a los alcaldes de Santomera, Beniel y Alcantarilla.

«Última semana» en la fábrica

Si las demoras en la contratación de la nueva concesión se atribuyen a causas administrativas, se apunta a motivos logísticos o de producción para justificar los retrasos en relación a la entrega de los siete 'tranvibuses' esperados. No obstante, el concejal del ramo, José Francisco Muñoz, anunciaba ayer que los citados vehículos «afrontan su última semana de fabricación». Este anuncio se produce tras la reunión mantenida la semana pasada con los representantes de Yutong Iberia, la mayor empresa fabricante de autobuses del mundo y encargados de la construcción de estos vehículos.

Durante dicho encuentro, se conectó en directo con la fábrica china donde se lleva a cabo su producción, lo que permitió comprobar el avanzado estado de fabricación en que se encuentran. No obstante, confirman fuentes municipales, estos no embarcarán hasta el próximo 17 de agosto en dirección a España y un viaje de estas características precisa de varias semanas para completarse. Es necesario reseñar que Muñoz anunció que los 'tranvibuses' se pondrían funcionamiento en cuanto fueran recibidos, cubriendo la línea 26 de El Palmar, y que la empresa que se haga con el nuevo contrato se subrogará en las obligaciones de pago de estos.

Estos 'tranvibuses' serán fácilmente identificables por su color negro y detalles en color plata, y dispondrán de «altas prestaciones para dar un mejor servicio a los usuarios», según el Consistorio. Para la elección de este modelo, de forma previa a su puesta en marcha, se realizaron pruebas de autonomía y velocidad comercial, que acreditaron la idoneidad de estos vehículos para la realización de esta ruta. De hecho, los vehículos podrán cargarse en solo una hora, permitiendo con ello un mayor periodo de disponibilidad.