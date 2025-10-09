Jesús Abandonado necesita chubasqueros y ropa de abrigo para un nuevo perfil de 'sintecho': «Cada vez son más jóvenes» Con el aviso por lluvias, esta fundación apela a la solidaridad para recoger estas prendas en los dos centros de los que dispone, en Santa Catalina y en la calle Baraundillo

Cuando se activan los avisos por lluvia, también se activan los recursos de los que dispone la Fundación Jesús Abandonado para atender a las personas sin hogar que se encuentran en la calle o que se acercan hasta sus instalaciones en busca de refugio o comida. La primera demanda que cubre esta organización es ofrecerles abrigo. Así, desde Jesús Abandonado, han lanzado un llamamiento para la donación de mantas, chubasqueros, sacos de dormir y deportivas ante el aviso por fuertes precipitaciones y tormentas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días en el municipio de Murcia, así como en el resto de la Región. « La solidaridad ciudadana es fundamental para que nadie quede desamparado», explica Luciana Ramos, coordinadora del área social de esta organización.

En el centro de acogida de la carretera de Santa Catalina realizan un primer cribado y selección de las prendas. Otro punto de recogida se encuentra en el comedor social, en el corazón de Murcia, en la calle Baraundillo. Allí se encuentra también el ropero y el servicio de calle. En ese ropero, Luciana Ramos va colocando algunas de las prendas que acaban de llegar. Entre estanterías atestadas de ropa, insisten en la necesidad de poder dar una respuesta a estas personas en situaciones climatológicas adversas. «Imagínate estar en la calle en días como estos que se esperan de lluvia», explica Ramos.

Para Jesús Abandonado, los chubasqueros son fundamentales: es lo único que puede evitar que muchas de estas personas sin hogar que duermen en la calle acaben con toda su ropa o sus mantas empapadas. Detalla Ramos que «ante la previsión de fuertes lluvias, intensificamos la recogida de material de abrigo porque sabemos que, para muchas personas sin hogar, una manta o un chubasquero puede marcar la diferencia entre pasar la noche protegidos o sufrir las inclemencias del tiempo».

Refuerzo en la calle

Lo primero que se hace ante este tipo de situaciones, añade Ramos, es ponerse en contacto con el Semas del Ayuntamiento de Murcia, el Servicio de Emergencias y Atención Social, para poner a su disposición las plazas con las que cuentan en su albergue.

Pero, junto a eso, se refuerza el servicio de calle. Según Ramos, además de ofrecer prendas de abrigo y para protegerse de la lluvia, también tienen a su disposición bebida caliente. Se atiende a unas 50 personas, sobre todo hombres, aunque cada vez son más mujeres. Por el comedor de esta fundación pasan unas 200 personas a diario. Por los pasillos que llevan hasta el ropero, hay jóvenes que esperan sentados en los bancos del patio que llegue la hora de la comida. «Nos vamos reinventando porque el perfil va cambiando y cada vez son más jóvenes. Esto también los hace más vulnerables, por su edad», según Ramos.