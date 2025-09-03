La UPCT anima al Ayuntamiento a facilitar más suelo para residencias universitarias

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) volvió a recordar este martes la necesidad de aumentar el número de plazas de residencia para estudiantes. El ... vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Manuel Alcaraz, indicó que «estamos empujando al Ayuntamiento a que facilite terrenos o edificaciones antiguas para crear nuevas residencias universitarias en la ciudad».

Alcaraz afirmó conocer, a través del Consistorio, los planes de la empresa Profusa de construir una de 100 plazas en el Lago, así como el interés que han mostrado algunos propietarios de las parcelas menos afectadas arqueológicamente del Monte Sacro por explorar esta posibilidad, pero considera que siguen siendo escasas: «Dice el Gobierno que debe haber un 10% de plazas con respecto al número de alumnos universitarios y aquí no las tenemos. Deben ser conscientes de que la comunidad universitaria y la UPCT hemos sido fundamentales para la ciudad, sobre todo para la rehabilitación de edificios históricos que estaban abandonados y han sido puestos en valor».

Asimismo, Alcaraz afirmó que «intentamos hacer una gestión con la Asamblea Regional para tratar de recuperar la de Alberto Colao, pero nos dijeron que era para los diputados. Lo intentamos porque es una residencia de 160 plazas que ya está construida y buscamos la oportunidad de intentar lograr una concesión de forma rápida».

Campus de Alfonso XIII

El vicerrector de Infraestructuras hizo estas declaraciones tras la visita de los ocho equipos de arquitectos, interesados en hacerse cargo de la redacción del proyecto para rehabilitar el edificio central del campus de Alfonso XIII, que albergará la Escuela de Ingeniería Naval.

El presupuesto de licitación de la redacción del proyecto es de casi 200.000 euros y para la rehabilitación integral del edificio la UPCT cuenta con 4,5 millones de euros, de los que más de un tercio procederán de financiación obtenida a través del programa Feder de la Región 2021-2027.

El edificio central del campus de Alfonso XIII, que abarca 4.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas, fue construido en los años 60 del siglo pasado y necesita una sustitución integral de sus instalaciones.