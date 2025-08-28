La UPCT cesa a Monzó y nombra a Carmen Ruiz vicerrectora de Profesorado

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, ha cesado de sus funciones al hasta hace unas semanas vicerrector de Profesorado y ... Docencia, Juan Monzó. Su cargo lo ocupa ya la profesora de Matemáticas y Estadística de la UPCT María del Carmen Ruiz Abellón, quien ha ejercido el puesto de Coordinadora de la misma área, Profesorado y Docencia, desde que Monzó ocupó el cargo.

Desde el Rectorado insistieron en resaltar la «valía profesional» de Monzó, y remarcaron que el cese obedece a la necesidad de contar con un nuevo perfil para el Vicerrectorado de Profesorado. Juan Monzó Cabrera, quien fue también director general de Universidades e Investigación en la Comunidad entre los años 2016 y 2019, es catedrático en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPCT, donde imparte docencia desde el año 2000. Ha centrado su actividad investigadora en la aplicación de la tecnología de microondas y es coautor de más de diez patentes y modelos de utilidad.

La nueva vicerrectora de Estudiantes y Docencia, María del Carmen Ruiz Abellón, es profesora titular de universidad en el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad Politécnica de Cartagena desde 2010. Es licenciada en Ciencias Matemáticas (1998) y doctora en Matemáticas (2002) por la Universidad de Murcia, con premio extraordinario de doctorado. Ha sido profesora en diferentes centros de la UPCT desde 1999, desarrollado su docencia en el área de Estadística e Investigación Operativa. El coordinador de Profesorado y Docencia será ahora Antonio Manuel Martínez González.