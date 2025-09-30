La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre observa el interior de una de las parcelas que el Ayuntamiento saca a subasta en la calle del Aire. Pablo Sánchez/ AGM

Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

Los interesados en comprar las parcelas podrán consultar la información urbanística de cada una de ellas en la web municipal

Eva Cavas

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:28

El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para sacar a subasta los primeros catorce solares abandonados del centro histórico, por incumplimiento reiterado de la Ley ... del Suelo. Se trata de un paso más en la ejecución de la Estrategia Municipal de Vivienda que puso en marcha el Gobierno municipal a principios de este año.

