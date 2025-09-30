Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para sacar a subasta los primeros catorce solares abandonados del centro histórico, por incumplimiento reiterado de la Ley ... del Suelo. Se trata de un paso más en la ejecución de la Estrategia Municipal de Vivienda que puso en marcha el Gobierno municipal a principios de este año.

Así lo anunció este lunes la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras la reunión mantenida con el equipo de la Concejalía de Urbanismo. «En el debate del estado del municipio me comprometí a que lo haría en el mes de septiembre, tras la notificación de los primeros 41 expedientes de la declaración de edificación forzosa por incumplimiento de le Ley del Suelo en parcelas y solares privados del casco histórico de Cartagena. De estas primeras 41 parcelas, 27 propietarios pidieron licencia, lo que se traduce en una promoción de 170 viviendas, 97 plazas de residencia, bajos comerciales y aparcamientos en marcha. Pero hay 14 que no pidieron licencia y, por tanto, continúa el procedimiento».

LAS CIFRAS 2.076 Son los metros cuadrados de terreno que suman los catorce solares en subasta. 8.705 Es la edificabilidad total de las parcelas, que de forma individual van de los 400 a los 1.200 metros cuadrados. 80 Son las viviendas que el Consistorio estima que se puedan construir en dicho espacio.

La información urbanística de estos solares que van a salir a subasta ha sido publicada y desde ayer cualquier ciudadano la puede consultar en la web del Ayuntamiento de Cartagena, a través de un enlace de subasta de solares, «Datos como el uso de ese suelo, la edificabilidad de la parcela, el coste de la tasación por el que va a salir a subasta y toda la información necesaria para que cualquier promotor privado que esté interesado en adquirir suelo para crear vivienda y regenerar el centro histórico de Cartagena pueda tener esa opción», indicó Arroyo.

Una vez salvado el trámite para que los interesados puedan despejar cualquier posible duda en Urbanismo, los pliegos de estos 14 solares irán a Junta de Gobierno y se pondrá en marcha el procedimiento. «Es una medida importante para cumplir y hacer cumplir la Ley del Suelo. Notificar la declaración de incumplimiento a quienes de forma prolongada estaban haciendo caso omiso a esa obligación y facilitar la creación de vivienda, que es una emergencia nacional y también supone una prioridad aquí en el municipio de Cartagena, al igual que la regeneración urbana de nuestro casco», declaró.

En marcha la segunda tanda

Además, la alcaldesa avanzó que el equipo de la Concejalía de Urbanismo ya ha notificado también otros 36 expedientes a sus correspondiente propietarios, en la segunda tanda de declaraciones de incumplimiento de la Ley de Suelo para la edificación forzosa.

Los primeros solares suman 2.076 metros cuadrados de terreno y permiten un aprovechamiento de 8.705 metros cuadrados construibles. Se estima que su edificación suponga la construcción de ochenta nuevas viviendas. Seis se localizan en las calles del Aire, Balcones Azules y Duque; otros cinco están en San Diego y el resto se reparten entre la plaza San Francisco, la plaza Risueño y la calle Honda. Las edificabilidades individuales van desde los 403,76 metros cuadrados hasta los 1.247,02. Mientras que los valores de partida oscilan entre 114.434 euros y 408.212. La parcela con mayor superficie es la situada en la calle Duque número 4, con 388 metros cuadrados, siendo también el de mayor edificabilidad con 1.247,02 metros cuadrados.

Las fichas indican que la mayoría de los solares están en régimen de conservación‑renovación, carecen de protección patrimonial y están ubicados en la zona arqueológica A, por lo que cualquier obra estará sujeta a control arqueológico. El procedimiento de subasta se regirá por la normativa de contrato patrimonial de enajenación y pretende poner en el mercado solares en el centro urbano.

Bonificación del 90% del ICIO para impulsar la edificación de vivienda nueva en el casco antiguo

El Gobierno municipal hizo ayer hincapié en recordar las ayudas, bonificaciones, exenciones e incentivos fiscales para la promoción de vivienda en el casco histórico de la ciudad.

«Mantenemos una bonificación del 90% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la construcción de vivienda nueva en el centro de la ciudad y, antes de final de año, tendremos los pliegos de condiciones para ayudar a aquellos promotores que tienen que realizar trabajos de excavación arqueológica en los solares. Queremos que tengan la colaboración del Ayuntamiento para recuperar el patrimonio, que deje de ser un obstáculo y pase a ser una oportunidad para recuperar la historia de Cartagena, al tiempo que se regenera la trama urbana de todo el centro de la ciudad, para que no se ponga en peligro la volumetría y la edificabilidad en esas parcelas», afirmó la alcaldesa.

Noelia Arroyo mencionó el nuevo Decreto de Vivienda que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno de la Región, e indicó que «va a ser muy beneficioso para la construcción en el casco histórico de Cartagena. Hemos participado en la elaboración de ese decreto, hemos facilitado información al equipo del presidente y consideramos que va a dar mayor seguridad y más agilidad, con nuevas compensaciones para que sea más atractivo y más interesante construir en el centro».

La alcaldesa Arroyo aseguró que esas dos características son las más destacables del decreto en lo que respecta a la ciudad. «Tenemos un problema de vivienda en el centro y era importante que hubiese mayor seguridad jurídica, mayor agilidad administrativa y mayores atractivos para los promotores. Todo en paralelo con nuestra Estrategia de Vivienda», aseguró la regidora.