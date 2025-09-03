San Antón y el centro aglutinan el mayor número de solares abandonados en Cartagena

Basta dar un paseo por el barrio de San Antón para comprender las quejas de los vecinos sobre el gran número de solares abandonados. ... No en vano es, junto con el centro histórico, la zona en la que se concentra el mayor número de estas parcelas en desuso. En un kilómetro escaso se pueden encontrar hasta una decena, en los que los matorrales superan el metro y medio de altura y la basura se esparce por toda la superficie.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando Gallego, asegura que ya no sabe qué hacer para que le den una solución y adecenten las decenas de parcelas que se encuentran diseminadas por todo el barrio. «Llevo tres años mandando escritos al Ayuntamiento, informando del estado en el que se encuentran muchos de estos solares y , hasta ahora, no he recibido ninguna respuesta», comentó.

Uno de los que peor se encuentra está ubicado en la avenida Colón, que es la principal arteria de San Antón y a escasos metros del Corte Inglés, en el que a la basura arrojada por los viandantes y las plantas secas se une también el hecho de que el vallado se ha derrumbado y el cableado se ha descolgado hasta rozar el suelo. «Desconozco de qué son esos cables, aunque espero que no lleven corriente porque están a la altura justa para que hasta un niño pueda tocarlos. No sé si serán de telecomunicaciones porque pregunté a qué empresa pertenecían y me contestaron que lo estaban viendo. No creo que sea tan difícil averiguar de quién son y reclamarle que lo solucione», comentó Fernando Gallego.

El problema del cableado también parece algo endémico de la parte antigua del barrio porque son numerosas las calles en las que se pueden encontrar pobremente anclados o directamente descolgados, especialmente sobre los solares.

En condiciones similares, aunque vallado, hay uno en la calle José Santiago Sánchez. «De este sí conocemos al propietario porque es una entidad bancaria que tiene la oficina a pocas calles de aquí. Debería limpiarlo y, si no lo hace, el Ayuntamiento debería exigírselo». También en la calle Salud, cuyo pavimento de adoquines fue arreglado por el gobierno local el pasado año, hay una parcela repleta de matorrales que cubren la escalera que sube desde la parte renovada.

Un caso a parte es el que está situado frente al casino, que alberga el local social del barrio. «Lleva así más de treinta años y me he quejado muchas veces porque nos ha costado mucho recuperar la actividad asociativa en el casino y el solar es lo primero que te encuentras cuando llegas», se quejó Gallego.

Control de plagas

El responsable de los vecinos de San Antón aseguró que «por suerte no tenemos ratas. Además, si alguna vez vemos una llamo a control de plagas, que vienen enseguida y lo solucionan muy rápido. Eso, por mi experiencia, funciona muy bien».

Otra de las quejas son las aceras, tan antiguas que incluso las de las principales calles tienen numerosos desperfectos y para las que los residentes han solicitado rebajes en múltiples ocasiones. «Algunas de las aceras tienen dos y hasta tres alturas y es imposible que una persona con movilidad reducida pueda pasar por allí. La única que rebajaron es la que está frente al casino».

El Consistorio se prepara para subastar las parcelas expropiadas

Ampliar Una de las parcelas vacías del centro, en la calle San Roque. P. Sánchez

Con el nuevo curso político en marcha, el Ayuntamiento de Cartagena se prepara para sacar a subasta las parcelas del centro que han sido expropiadas debido a que sus dueños no solicitaron licencia para construir, tras el requerimiento municipal. Tal y como confirmaron fuentes municipales, «se está trabajando para ir sacando a subasta las primeras dieciséis este mes de septiembre».

La alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció en julio que los solares del casco histórico ya notificados que no solicitaron, dentro del plazo establecido, la pertinente licencia de obras serían subastados en septiembre, con la intención de que pasen a manos de promotores dispuestos a destinarlos a vivienda, para las que aseguró que «sabemos que hay muchos interesados».

Esta medida está enmarcada en la campaña de edificación forzosa que el Ayuntamiento puso en marcha este invierno para forzar a los propietarios a dar uso a los solares, que también ha conseguido que otros promotores pidan licencias para edificar hasta 221 viviendas nuevas en el centro de la ciudad.

Entre estas solicitudes de licencia se encuentra la de una promoción para 48 viviendas en la plaza de Risueño, una para 24 casas y 31 plazas de aparcamiento en la calle Duque, para otras 22 viviendas en la calle Cuatro Santos, una residencia con 97 habitaciones en el Lago y un aparcamiento en superficie en la calle San Rafael.

La campaña cuenta con una segunda fase, que ya se ha iniciado, y que implica una segunda tanda de notificaciones a los propietarios de hasta 36 solares vacíos del casco histórico de Cartagena.