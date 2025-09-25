La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Numerosos carteles en contra de la planta de biogás cuelgan de ventanas, fachadas y postes por todo el pueblo de Los Camachos. Antonio Gil/ AGM

La futura planta de biogás de Cartagena divide a los empresarios del polígono de Los Camachos

El presidente del colectivo convoca una reunión el próximo martes con responsables del proyecto para conocer los pormenores

Eva Cavas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:23

Al contrario que los vecinos de la zona, los empresarios del polígono de Los Camachos todavía no tienen una postura homogénea sobre la idoneidad ... de construir una planta de biogás allí. Mientras que unos consideran que se podría buscar otro emplazamiento más adecuado y alejado tanto de la población como de otras industrias, otros consideran que no tiene por qué ser perjudicial. Uno de los empresarios consultados por este periódico, y que prefirió mantener el anonimato, comentó que «todo lo que implique que huela mal el polígono entero no me parece bien. No digo que no se haga, está muy bien que se levanten plantas de este tipo, pero con todo el campo que hay libre podrían facilitar las cosas para que se pudieran instalar en otro sitio. Y nosotros al final somos empresas, pero la gente que vive allí, si de verdad va a estar oliendo esos residuos toda la vida, entiendo su enfado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La futura planta de biogás de Cartagena divide a los empresarios del polígono de Los Camachos

La futura planta de biogás de Cartagena divide a los empresarios del polígono de Los Camachos