La futura planta de biogás de Cartagena divide a los empresarios del polígono de Los Camachos

Al contrario que los vecinos de la zona, los empresarios del polígono de Los Camachos todavía no tienen una postura homogénea sobre la idoneidad ... de construir una planta de biogás allí. Mientras que unos consideran que se podría buscar otro emplazamiento más adecuado y alejado tanto de la población como de otras industrias, otros consideran que no tiene por qué ser perjudicial. Uno de los empresarios consultados por este periódico, y que prefirió mantener el anonimato, comentó que «todo lo que implique que huela mal el polígono entero no me parece bien. No digo que no se haga, está muy bien que se levanten plantas de este tipo, pero con todo el campo que hay libre podrían facilitar las cosas para que se pudieran instalar en otro sitio. Y nosotros al final somos empresas, pero la gente que vive allí, si de verdad va a estar oliendo esos residuos toda la vida, entiendo su enfado».

Pero también los hay que se pronuncian de una forma más amable para la compañía, entre ellos el presidente de Mecánicas Bolea, Pedro Saura, quien explicó que «una planta de biogás bien operada y gestionada no tiene por qué dar ningún problema. Además, contribuye a la economía circular. Si un proyecto está bien dimensionado y se emplea bien la tecnología que requiere no tiene por qué haber problemas porque, además, tiene sus sistemas de seguridad», afirmó Saura.

El CEO de Mecánicas Bolea habló desde la experiencia, ya que esta empresa ha trabajado en proyectos similares. «De hecho, nosotros hemos hecho depuradoras de biogás de aguas residuales y no suelen dar problemas. Imagino que funcionará igual. Según la experiencia que tenemos, que es con residuos líquidos, nosotros hemos montado la depuradora y asistimos a la puesta en marcha. La primera que montamos fue en 2019 y no tenemos constancia de que haya habido ningún problema», indicó, aunque puntualizó que «también es cierto que está más alejada del núcleo urbano, como a un kilómetro, pero el cliente está encantado».

A la espera de información

A pesar de todo, la postura que están adoptando por el momento la mayoría de los responsables de las empresas afincadas en el polígono de Los Camachos es la de esperar a conocer mejor este tipo de negocio. «Yo desconozco este tipo de instalaciones, así que lo que estamos haciendo es recabar información de expertos. Hemos visto lo que siente la opinión pública y, si es algo que pueda contaminar o supone algún tipo de riesgo, queremos saberlo. Tenemos una reunión en los próximos días y seguro que de ahí podemos adoptar una postura al respecto», manifestó Mariano Jiménez, gerente de Metalmecánicas Herjimar.

El presidente de la Asociación de Empresarios del polígono industrial de Los Camachos, Antonio Betancourt, avanzó que la próxima semana tendrá lugar un encuentro al que están convocados todos los representantes y gerentes de las compañías que se encuentran ya instaladas en el polígono industrial, para conocer de primera mano en qué consiste esta planta de biogás.

«He convocado una reunión para el próximo martes para que todos estemos bien informados de en qué consiste el trabajo de una planta de biogás y cómo va a ser el proyecto», declaró. Por parte de la compañía que ha solicitado la implantación en el polígono acudirán a la reunión el presidente de Heygaz Biomethane, Fernando Sarasola, así como el ingeniero de caminos responsable de las plantas, Vicente González. «Ahora mismo hay de todo entre los empresarios, pero una vez que tengamos toda la información podremos tener una postura clara al respecto», aseguró Betancourt.

La Cámara de Comercio emitió un comunicado de apoyo a la instalación de la planta de biogás, en la que argumentó que generará unos 80 empleos directos y 110 entre indirectos e inducidos. «Estas plantas son una herramienta clave en la gestión moderna de residuos, concebidas como solución a la saturación de los actuales vertederos y contribuyendo a la gestión sostenible de los residuos. Se trata de una tecnología basada en muchos años de experiencia y perfeccionamiento, con una eficiencia muy elevada en los sistemas de depuración de gases. Los residuos se queman a temperaturas muy altas, lo que garantiza la destrucción de cualquier sustancia peligrosa». A preguntas de este periódico, desde COEC manifestaron su intención de no pronunciarse hasta haber recabado más información sobre el proyecto.

Las asociaciones de vecinos afectadas organizan ya los grupos de trabajo para crear la plataforma

Las asociaciones y vecinos que se verían afectadas por la instalación de la planta de biogás están ya manos a la obra para cumplir con las directrices que se requieren para la creación de una plataforma. «Estamos organizando ya las mesas de trabajo para constituirnos como plataforma. De hecho tenemos la reunión de constitución prevista para el próximo viernes 3 de octubre», explicó el presidente de la asociación vecinal de Los Camachos, Ginés Egea.

Entre los colectivos que se van a agrupar en dicha plataforma están, además de los vecinos de Los Camachos, está los de Los Beatos, La Unión, La Aparecida, Mar Menor, Los Alcázares, Bahía Bella, El Algar o Roche.

El responsable de los vecinos del pueblo afirmó también que están recabando todos los planos del polígono que aparecen en Urbanismo y «hemos visto que existen planos en los que la parcela en la que se pretende implantar esta fábrica aparecen en azul como zona de equipamiento», reservada para centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos o administrativos.

Desde que se dio a conocer la noticia, los residentes de la zona han recibido el respaldo de todos los grupos políticos de la oposición, que han planteado cuestiones como posibles riesgos ambientales para la población cercana, la falta de transparencia al anunciarla o el peligro de que se pueda contaminar el Mar Menor, dada la proximidad del proyecto a la laguna.