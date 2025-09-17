La planta de biogás no convence a los vecinos de Los Camachos, en Cartagena Los técnicos de la empresa Heygaz defendieron la idoneidad de instalarlo por su sostenibilidad y la generación de empleo

Eva Cavas Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:23

Los Camachos, en Cartagena, recibió a los representantes de la empresa Heygaz con lonas en las que se podía leer «No a la planta de biogás», por todos los alrededores del local social en el que se celebró la reunión, en la que dos de sus técnicos informaron del proyecto para levantar esta factoría a 300 metros de las viviendas y respondieron a las preguntas de los asistentes. «No queremos que les quede ninguna duda de nuestra postura», dijeron algunos residentes antes de comenzar.

«Lo están gestionando todo muy mal. No entiendo, con tanto terreno como hay sin población cercana, cómo se les ocurre ponerlo a los pies de nuestras casas», afirmó Conchi Ais, vecina del pueblo.

Pero no sólo los vecinos del pueblo se interesaron por las explicaciones que pudiera dar la empresa, al encuentro asistieron representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales (Favcac), entre los que se encontraba su presidente, Tomás Ojados, además de representantes vecinales de Los Beatos, La Unión, La Aparecida, Mar Menor, Los Alcázares, Bahía Bella, El Algar o Roche.

El martes por la mañana mantuvieron también una reunión con el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, en la que les trasladó que el papel del Ayuntamiento hasta ahora ha sido acreditar que el terreno donde se pretende levantar la planta está en suelo industrial urbanizable y que se trata de un trámite más, del que no están obligados a informar en el pleno.

Los técnicos de Heygaz comentaron en su exposición inicial que son «una empresa de Madrid que trabaja en el sector de medio ambiente y reciclaje. Tenemos 6 plantas en Grecia, 2 en Irlanda, una en Noruega y proyectos en España. En Europa hay unas 12.000 plantas de biogás. Es como un panel fotovoltaico pero que funciona a partir de residuos orgánicos, y servirá para reducir en parte la dependencia de energía que tenemos de otros países».

En cuanto a la localización elegida para la planta, indicaron que «el campo de Cartagena es una de las zonas agrícolas más importantes de Europa y nuestro proyecto está pensado para dar servicio a estos sectores y también a la zona portuaria».

En el encuentro se trató también sobre el transporte de los residuos y desde la compañía afirmaron que se hace con vehículos cerrados y que el flujo será de entre 12 y 20 camiones al día. «Dos camiones a la hora como máximo. Estas instalaciones no almacenan nada, aquí se transforma».

Pese a que defendieron la sostenibilidad de la planta de biogás, la generación de empleo y les dijeron que cuenta con un sistema de tratamiento de olores, Heygaz no logró convencer a los vecinos. «Agradecemos que vinieran a explicárnoslo, pero ni una sola persona quedó convencida. Además, estaría pegada al Mesón Marín, un restaurante con sala de celebraciones que pretende reabrir y que así no podrá», indicó el presidente vecinal, Ginés Egea.

El siguiente paso de los vecinos es formar una plataforma ciudadana con todas las asociaciones vecinales implicadas y concertar una reunión con la Consejería de Medio Ambiente, en la que les está ayudando la Favcac.