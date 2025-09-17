La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los técnicos de la empresa escuchan al presidente vecinal, durante la reunión informativa. Pablo Sánchez / AGM

La planta de biogás no convence a los vecinos de Los Camachos, en Cartagena

Los técnicos de la empresa Heygaz defendieron la idoneidad de instalarlo por su sostenibilidad y la generación de empleo

Eva Cavas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:23

Los Camachos, en Cartagena, recibió a los representantes de la empresa Heygaz con lonas en las que se podía leer «No a la planta de biogás», por todos los alrededores del local social en el que se celebró la reunión, en la que dos de sus técnicos informaron del proyecto para levantar esta factoría a 300 metros de las viviendas y respondieron a las preguntas de los asistentes. «No queremos que les quede ninguna duda de nuestra postura», dijeron algunos residentes antes de comenzar.

«Lo están gestionando todo muy mal. No entiendo, con tanto terreno como hay sin población cercana, cómo se les ocurre ponerlo a los pies de nuestras casas», afirmó Conchi Ais, vecina del pueblo.

Pero no sólo los vecinos del pueblo se interesaron por las explicaciones que pudiera dar la empresa, al encuentro asistieron representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales (Favcac), entre los que se encontraba su presidente, Tomás Ojados, además de representantes vecinales de Los Beatos, La Unión, La Aparecida, Mar Menor, Los Alcázares, Bahía Bella, El Algar o Roche.

El martes por la mañana mantuvieron también una reunión con el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, en la que les trasladó que el papel del Ayuntamiento hasta ahora ha sido acreditar que el terreno donde se pretende levantar la planta está en suelo industrial urbanizable y que se trata de un trámite más, del que no están obligados a informar en el pleno.

Los técnicos de Heygaz comentaron en su exposición inicial que son «una empresa de Madrid que trabaja en el sector de medio ambiente y reciclaje. Tenemos 6 plantas en Grecia, 2 en Irlanda, una en Noruega y proyectos en España. En Europa hay unas 12.000 plantas de biogás. Es como un panel fotovoltaico pero que funciona a partir de residuos orgánicos, y servirá para reducir en parte la dependencia de energía que tenemos de otros países».

En cuanto a la localización elegida para la planta, indicaron que «el campo de Cartagena es una de las zonas agrícolas más importantes de Europa y nuestro proyecto está pensado para dar servicio a estos sectores y también a la zona portuaria».

En el encuentro se trató también sobre el transporte de los residuos y desde la compañía afirmaron que se hace con vehículos cerrados y que el flujo será de entre 12 y 20 camiones al día. «Dos camiones a la hora como máximo. Estas instalaciones no almacenan nada, aquí se transforma».

Pese a que defendieron la sostenibilidad de la planta de biogás, la generación de empleo y les dijeron que cuenta con un sistema de tratamiento de olores, Heygaz no logró convencer a los vecinos. «Agradecemos que vinieran a explicárnoslo, pero ni una sola persona quedó convencida. Además, estaría pegada al Mesón Marín, un restaurante con sala de celebraciones que pretende reabrir y que así no podrá», indicó el presidente vecinal, Ginés Egea.

El siguiente paso de los vecinos es formar una plataforma ciudadana con todas las asociaciones vecinales implicadas y concertar una reunión con la Consejería de Medio Ambiente, en la que les está ayudando la Favcac.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  9. 9

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  10. 10

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La planta de biogás no convence a los vecinos de Los Camachos, en Cartagena

La planta de biogás no convence a los vecinos de Los Camachos, en Cartagena