El proyecto de una planta de biogás en el polígono de Cartagena pone en guardia a Los Camachos

Los vecinos de Los Camachos aseguran estar «indignados» con la posible instalación de una planta de biogás en el polígono industrial. Su presidente, Ginés ... Egea, afirmó este miércoles que «no se ha contado con nosotros en ningún momento». De hecho el proyecto fue subido al Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) para su exposición pública durante el verano.

«Lo han hecho en verano para que no nos enteremos. Salió el 7 de julio en el BORM y nos hemos enterado ahora, por lo que se han ahorrado todas las alegaciones que los vecinos pudiéramos poner al proyecto. Por suerte Ecologistas en Acción sí que pudieron enviar las suyas. Lo único que hemos podido hacer ya ha sido enviar al Ayuntamiento de Cartagena nuestra disconformidad con este proyecto», declaró Egea.

ADMINISTRACIONES Urbanismo Confirma que el suelo es compatible con el uso previsto, pero condiciona la autorización al visto bueno de Medio Ambiente.

Medio Ambiente Aún no ha emitido su resolución, pero tiene en cuenta los informes favorables o desfavorables de otras administraciones al respecto.

El responsable vecinal hizo hincapié en que la planta, tal y como está proyectada, incumple la recomendación de que este tipo de factorías se sitúen a más de 3.000 metros de cualquier núcleo de población. «Cartagena está a unos 6.000 metros, pero ni Los Beatos ni nosotros estamos a la distancia mínima, de hecho, nosotros no llegamos a los 300 metros. Pero los olores que saldrán de ahí a diario no nos van a perjudicar sólo a nosotros, a Cartagena también van a llegar», dijo.

Sobre la ubicación de la planta, Ginés Egea destacó también su cercanía con la rambla de Miranda y los problemas que esto puede acarrear para el Mar Menor. «En el momento en que llueva los arrastres de agua van a parar directos a la rambla y al Mar Menor, concretamente a la zona más dañada, sin mencionar que cuenta con balsas de purines cuyas filtraciones pueden contaminar el acuífero. Con todos los planes que se han hecho para el Mar Menor, esto es un despropósito».

Egea asegura que para nutrir la planta «tendrán que trasladar los purines y cadáveres de animales desde algún otro sitio porque aquí no hay ninguna macrogranja. Así que necesitarán unos 56 camiones que estarán circulando por aquí todos los días. Como tarjeta de bienvenida a la ciudad no tiene precio».

Ante la denuncia vecinal, el Ayuntamiento indicó que «el suelo en el que se va a ubicar la planta es compatible urbanísticamente con el uso previsto, de modo que si la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental determina que el proyecto cumple con la normativa sectorial aplicable, la planta podrá obtener la autorización necesaria para operar». En cuanto a la distancia del núcleo de población, concretaron que «nosotros comprobamos que el suelo es urbano y ya, dependiendo de la actividad y su afección al Medio Ambiente, eso corresponde a la administración regional».

Desde la Consejería de Medio Ambiente explicaron que «no se ha emitido aún una resolución. El proyecto se en cuenta en tramitación». En cualquier caso, la Dirección General de Medio Natural tiene en cuenta si los informes emitidos por otras administraciones son favorables, desfavorables definitivos o desfavorables subsanables.

Para que esta planta se pueda instalar debe cumplir tres requisitos, ser de interés público, estar en terreno industrial o tener compatibilidad urbanística.