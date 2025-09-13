Los vecinos piden una reunión a la empresa que promueve la planta de biogás en Los Camachos, en Cartagena La Cámara de Comercio respalda la iniciativa y el PSOE solicita frenar la licencia hasta que exista regulación autonómica

La posible instalación de una planta de biogás en el polígono de Los Camachos ha desatado un amplio debate en la ciudad. Vecinos, empresarios y representantes políticos han expresado posturas divergentes sobre un proyecto que, de momento, sigue en fase de tramitación.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) anunció que la próxima semana celebrará una reunión con las asociaciones federadas para analizar las inquietudes planteadas por los residentes de las zonas próximas. A este encuentro también ha sido invitada la empresa promotora, Heygaz, con el fin de que detalle los aspectos técnicos del proyecto y resuelva dudas. «Es lógico que surjan preocupaciones ante la implantación de este tipo de plantas. Nuestro papel es facilitar información veraz y transparente», subrayó la directiva de la Favcac en un comunicado.

Desde el ámbito empresarial, la Cámara de Comercio de Cartagena mostró este viernes su apoyo a la iniciativa, que considera «una solución clave» para avanzar en la gestión sostenible de los residuos. Según sus cálculos, la planta podría generar unos 80 empleos directos y 110 indirectos, al tiempo que contribuiría a reducir la elevada dependencia de los vertederos en la Región de Murcia, que actualmente alcanza un 67% de los residuos depositados. La entidad defendió que la tecnología prevista es «segura, probada y robusta», con sistemas avanzados de filtrado de gases y un impacto ambiental menor que el de los vertederos convencionales.

En el plano político, el debate llegará al próximo Pleno municipal. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Torres, anunció el jueves que pedirá la paralización de la tramitación de la licencia hasta que la Comunidad Autónoma regule este tipo de instalaciones, ya que las competencias recaen en las administraciones autonómicas y municipales.

Torres recordó que el PSOE ya ha presentado iniciativas en la Asamblea Regional en este sentido, sin éxito hasta ahora, y alertó de que el suelo de Los Camachos «está calificado como industrial logístico, por lo que no se ajusta a esta planta». El edil socialista propuso que el Ayuntamiento estudie declarar la incompatibilidad urbanística del proyecto, como ya se ha hecho en otros municipios como Albacete, Cubas de la Sagra (Madrid) o Castropodame (León).

El socialista subrayó además la cercanía de la instalación al casco urbano —a 6 kilómetros del centro de Cartagena y a menos de 5 de El Algar— y al entorno del Mar Menor. «No estamos en contra de las plantas de biogás, pero su ubicación debe ser controlada. Este lugar, no es el más adecuado».

