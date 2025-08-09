La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Material de obra y arena acopiados junto a la valla de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, este viernes. JM RODRÍGUEZ / AGM

La Armada licita por 13,2 millones obras en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena

La ampliación completará con pabellones para alojar alumnos las instalaciones del centro de formación militar situado en la carretera de Tentegorra

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Cartagena

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

Apenas dos meses después de que el Diario Oficial de la Unión Europea publicara un anuncio de la Armada con el propósito de invertir a ... corto plazo 13,2 millones de euros en la ampliación de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (Eimgaf), situada en Cartagena, la búsqueda de empresas para ejecutar dicho proyecto ya está en marcha de manera oficial. La Jefatura de Apoyo Logístico ha publicado el expediente del proyecto y la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

