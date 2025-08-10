La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Jumilla el pasado viernes 8 de agosto. Andrés Molina / AGM

Otros ayuntamientos dan por hecho que tendrán que debatir la polémica moción aprobada en Jumilla

El texto, dentro de la ofensiva emprendida por Vox en junio en todo el país, ya fue rechazado en Murcia, Mazarrón y Torre Pacheco. Entre los alcaldes del PP en la Región, algunos admiten de puertas para adentro que se ha creado un problema innecesario

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:39

Tras una semana de alto voltaje político, el PP confía en que la polémica en torno al acuerdo alcanzado en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla se vaya diluyendo a lo largo de los próximos días. Sin embargo, entre los alcaldes populares que gobiernan en buena parte de la Región hay algunos que admiten, de puertas para adentro, que se les ha creado un problema innecesario. Consideran que «las cosas se podían haber resuelto de otra manera» y hay cierta «preocupación» por el uso que ahora vaya a hacer Vox cuando decida llevar la misma moción a debate en otros Plenos municipales y cómo puede afectar a la convivencia en sus localidades.

La iniciativa parte de la ofensiva emprendida en todo el territorio nacional por Vox en junio, cuando la registró en el Congreso (donde fue rechazada), en los parlamentos autonómicos y en ayuntamientos de todo el país. Con el mismo contenido, la moción de la que parte este último episodio convertido en tormenta política y social, ya fue frenada por el PP en el Ayuntamiento de Murcia (la consideraron «un poco más sectaria de la cuenta»). Tampoco prosperó en Torre Pacheco ni en Mazarrón, donde los populares se abstuvieron. A la espera de que, a la vuelta del verano, otros consistorios también puedan tramitarla, los regidores del PP intentan no hablar de 'efecto contagio'.

Este mismo domingo, en entrevista con LA VERDAD, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que gobierna en coalición con Vox, optaba por encontrar lo que une a ambas formaciones en su postura sobre el millar de inmigrantes acogidos por el Gobierno el Hospital Naval: «Estamos trabajando juntos incluso en esta materia».

En Lorca y Molina de Segura, donde el PP también tiene a Vox como socio de gobierno, sus respectivos alcaldes admiten que hasta ahora siempre han colaborado con la comunidad musulmana para poner a su disposición instalaciones o espacios municipales para sus rezos.

«Nunca hemos tenido ningún problema, ni con este Gobierno municipal, ni con otros de distinto signo», según el lorquino Fulgencio Gil. Este consistorio ha cedido espacios como el aparcamiento de Ifelor o del estadio de fútbol 'Artés Carrasco'. En Molina, José Ángel Alfonso explica que se les ha cedido el recinto para eventos REMO. «No ha habido ningún inconveniente ni Vox ha planteado nada así», subraya también este alcalde. En su caso, ya tuvo que atravesar otra polémica debido a los mensajes señalando a la población musulmana compartidos en sus redes sociales por Antonio Martínez, su teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, de Vox.

Mientras este domingo Santiago Abascal cargaba contra la Conferencia Episcopal por sus críticas, también este fin de semana, la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, advirtió que en su partido van a luchar «con todas las herramientas democráticas» para acabar «con esta confrontación y con este discurso de odio al que nos está llevando ese tándem del PP y Vox». Para Mínguez, Jumilla «no es un caso aislado» y recordó los altercados en Torre Pacheco, donde criticó la postura «muy tibia» del PP para condenar a los responsables.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  7. 7 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo
  8. 8 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  9. 9

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  10. 10 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Otros ayuntamientos dan por hecho que tendrán que debatir la polémica moción aprobada en Jumilla

Otros ayuntamientos dan por hecho que tendrán que debatir la polémica moción aprobada en Jumilla