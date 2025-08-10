La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en el sendero abierto hace unos meses que llega hasta Cala Cortina. Pablo Sánchez / AGM
Alcaldesa de Cartagena

Noelia Arroyo: «Estamos preparando la apertura progresiva del Anfiteatro Romano»

«Nos planteamos construir en el Monte Sacro, pero a medio y largo plazo, porque requiere excavaciones y mayor presupuesto»

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:30

Noelia Arroyo (Cartagena, 1979) presume de los doce kilos que se ha quitado en los últimos meses a base de dieta, caminar bien temprano ... por el monte y tablas de ejercicio. Aunque su subidón de endorfinas no es achacable únicamente a la actividad física diaria a la que se ha abonado. También contribuye su reciente elección por parte de Núñez Feijóo para el Comité Ejecutivo del PP. «No me lo tomo como un reconocimiento personal. El presidente Feijóo ha tenido en cuenta el trabajo que estamos desarrollando en Cartagena», dice.

