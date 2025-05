Aluvión de consultas para reclamar reintegros de viajes, averías y comida echada a perder

Fuensanta Carreres Jueves, 1 de mayo 2025, 01:33 Comenta Compartir

Billetes de tren, comida echada a perder en la nevera por la falta de frío, taxis, noches de hotel al no poder llegar a casa, electrodomésticos averiados por las subidas de tensión... e incluso la falta de suministro eléctrico y de servicio de telefonía móvil. Centenares de murcianos se han lanzado ya a consultar en las organizaciones de consumidores cómo deben proceder para reclamar los posibles daños y perjuicios sufridos a causa del apagón. La primera recomendación básica, insisten desde Thader Consumo y Consumur, pasa por acumular todo tipo de pruebas: recibos, fotografías, documentación de viaje, capturas de pantalla... Las organizaciones insisten en que será fundamental para la posterior reclamación disponer de las evidencias.

La consulta más repetida entre los consumidores que desde el miércoles por la mañana, cuando las comunicaciones y el suministro ya estaban totalmente restablecidos, se comenzó a plantear, se refiere a los viajes anulados, retrasados e interrumpidos. «Es la reclamación más evidente y directa, y debe realizarse ante la compañía con la que se contrató el viaje, que debe responder por los retrasos, las anulaciones y los gastos que haya tenido que abonar el consumidor a causa del apagón, como noches de hotel o alimentos», remarca Roberto Barceló, presidente de Consumur, donde en los dos últimos días han atendido centenares de consultas que, prevén, se convertirán en reclamaciones. Las personas que no hayan podido viajar tienen derecho al reembolso del billete o la recolocación en otro servicio, pero no a recibir compensaciones por ello más allá de los gastos extra ocasionados. La recolocación en otro servicio es, en cualquier caso, opcional para el viajero, quien puede optar si lo prefiere por el reembolso del dinero.

POSIBLES RECLAMACIONES Billetes Los viajes suspendidos o anulados deben ser reembolsados, y el derecho de asistencia, sufragado.

Alimentos echados a perder en la nevera, que pueden reclamarse a la comercializadora de la luz o al seguro del hogar.

Aparatos estropeados por la subida de tensión, también a las comercializadoras y al seguro del hogar.

Los afectados pueden exigir una compensación a las eléctricas por las averías de aparatos debidas a subidas de tensión tras el apagón. La reparación –desde Thader Consumo recomiendan no lanzarse a comprar nada antes de sopesar el arreglo– debe correr, aseguran en esa organización, por cuenta de la comercializadora del suministro de la luz. Aunque también existe la posibilidad de revisar el seguro de hogar, la presidenta de Thader, Juana Pérez, recuerda que «el seguro de hogar no es obligatorio. Lo razonable es acudir a la comercializadora contratada. El consorcio de seguros no va a actuar porque no es una situación de fuerza mayor y los afectados no tienen por qué tener seguro», resalta Pérez. Lo mismo ocurre con daños como los alimentos estropeados.

Las pérdidas de comida debido a que frigoríficos y congeladores no funcionaron durante horas también pueden reclamarse. Aunque también en este caso se puede optar por revisar el seguro de hogar, «ya que es posible que tenga incluida la cobertura por la que la aseguradora tendrá que abonar su importe», destaca Barceló, Thader considera que puede reclamarse ante la comercializadora. Juana Pérez apunta a que también es posible exigir a las compañías un descuento en la factura del mes de abril equivalente a las horas en que los consumidores estuvieron sin suministro de luz ni acceso a telefonía móvil.

Temas

Consumo

apagón