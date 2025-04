Así afectó el apagón a las grandes empresas de la Región de Murcia

LA VERDAD Martes, 29 de abril 2025, 12:36 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

El gran apagón que afectó este lunes a toda España dejó consecuencias también en las grandes empresas de la Región de Murcia, que vieron afectada su actividad. Aunque algunas industrias disponen de generadores electricos que les permiten mantener los equipos, otras sí tuvieron que parar casi por completo.

La Confederación Empresarial de la Región de Murcia (Croem) analizó las consecuencias en las compañías de la Comunidad, que «varían según el sector y la capacidad de respuesta de cada empresa».

Transporte

FROET informa de que las plataformas logísticas tuvieron que parar y no se pudo transportar mercancía. El abastecimiento se producirá en las próximas 48 horas, lo que afectará al festivo.

Panadería

La asociación del sector resalta que la producción estuvo condicionada. Aguantó el congelado, pero lo fabricado en el día se tuvo que desechar. La jornada laboral se adelantó a las 22 horas, una vez se restableció el suministro eléctrico.

Pequeño comercio

La Federación de Comercio de la Región de Murcia (Coremur) subraya el papel esencial de los pequeños establecimientos, que atendieron las necesidades básicas ante la incertidumbre.

Telecomunicaciones

Los que tenían infraestructura local y proveen a la Comunidad, asociados de Timur (organización empresarial de las TICs) y la empresa Kio Networks, adherida a CROEM, funcionaron sin incidentes.

Los que sí lo han notado son los usuarios, ya que las comunicaciones por telefonía móvil y por 4g y 5g estuvieron operativos mientras contaron con el combustible de sus generadores en las estaciones repetidoras y de enlace.

En general, los que contaron con infraestructura en la nube y bien organizada, no han sufrido; los que no, no han podido trabajar.

Centros sanitarios privados

Los centros y hospitales de la Unión Murciana de Hospitales cesaron la actividad no urgente y este martes han vuelto a la normalidad. Los hospitales han funcionado al mínimo imprescindible con generadores. La Consejería de Salud -con el apoyo de la de Industria- organizó un reparto urgente de gasoil para tener suficiente respaldo en los grupos electrógenos de los hospitales.

A primera hora de esta mañana de martes los centros trabajaban ya con normalidad y recuperando la actividad aplazada por el apagón.

Metal

FREMM destaca que las empresas actuaron con responsabilidad y mantuvieron la calma aplicando la experiencia de la crisis sanitaria para gestionar mejor la crisis.

Muchas empresas del sector trabajan con grupos electrógenos y eso permitió continuar sin grandes incidencias la jornada laboral.

Grandes superficies

- Categoría de alimentación y gran consumo: Se ha restablecido con normalidad la apertura de todas las tiendas. A primera hora se registraban pocas incidencias, muy puntuales, en algún centro, por corte de energía o retrasos en entregas de productos. El lunes, gracias a los sistemas de generación eléctrica, pudieron garantizar el funcionamiento de gran parte de la red comercial.

- Categorías de no alimentación: Restablecimiento completo de la actividad, sin incidencias reportadas. El lunes la gran mayoría de operadores mantuvieron la operativa todo el día.

En general, la caída de las telecomunicaciones durante buena parte del día de ayer generó las mayores dificultades para coordinar la respuesta.

Repsol

Repsol realizó una parada general de todas sus instalaciones. Los sistemas de seguridad actuaron perfectamente y no hubo incidente alguno relativo a personas o instalaciones derivado de esta situación. A partir de las 22.30 se recuperó la energía y se iniciaron los procesos para la puesta en marcha de las unidades, que se prolongará varios días.

ElPozo

En ElPozo Alimentación el parón eléctrico dejó sin funcionamiento líneas de producción, aunque la actividad está recuperada al 100% desde las primeras horas de la madrugada. Todo el personal ha actuado de una manera ejemplar y se ha volcado para recuperar, con seguridad, la normalidad en la empresa.

Hidrogea

Realizó un gran esfuerzo para seguir suministrando agua a la gran mayoría de la población, pero algunas zonas más aisladas se quedaron sin agua durante algunas horas. Las principales estaciones de bombeo de residuales y las depuradoras funcionaron por medio de grupos electrógenos. Algunas pequeñas estaciones de bombeo sí se vieron afectadas. En todo caso la afección fue controlada.

El Corte Inglés

Atendió a sus clientes durante toda la jornada (hasta las 22 horas) en sus centros de Murcia y de Cartagena.

CaixaBank

Se cerraron las oficinas cuando se produjo el apagón. El plan de contingencia del banco funcionó a la perfección dentro de las tremendas dificultades de comunicación. Hoy se ha recuperado la normalidad.

Grupo Sureste

Activó su grupo electrógeno para mantener su actividad casi con normalidad. Se redobló la seguridad por la noche en el sector retail en previsión de que se prolongase la situación por la noche y evitar así posibles actos de pillaje en supermercados y tiendas en Murcia, Valencia, Alicante y Albacete.

Al ser una empresa nacional con responsabilidad también sobre el transporte público, al caer la actividad se hizo labor de vigilancia y control de acceso a estaciones. Se retomó la actividad con normalidad una vez se restableció el suministro eléctrico por la noche.

Marny's

También activó sus grupos electrógenos, aunque no pudieran cubrir las necesidades de todos los equipos críticos. No se pudo fabricar y organizaron a los equipos de mantenimiento para salvar la producción.

Mercadona

Gracias a los generadores en tiendas, se pudo dar servicio a los clientes. Hoy todos los trabajadores han podido llegar a su puesto de trabajo y se ha recuperar la actividad con normalidad.

Iberdrola

La empresa se puso a disposición del operador del sistema, Red Eléctrica, para ir reponiendo según sus indicaciones el suministro eléctrico tanto en el lado de generación como desde la distribuidora.

Limcamar

Muchos trabajadores no pudieron asistir a sus centros de trabajo por el cese de actividad. Incluso fue imposible trasladarse a ellos. Al no haber conexión de red, las oficinas de toda España cerraron.

Zukán

La empresa sufrió un parón forzoso de su actividad. Este martes la fábrica trabaja con normalidad.

Vidal Golosinas

La empresa activó el Comité de Crisis para ver qué planificación de actuaciones se realizaba. Mantuvieron los servicios principales operativos; se crearon en los tres centros productivos retenes de personal preparados para que, cuando se reanudase el suministro eléctrico, volviera la actividad.

El personal no necesario se marchó a sus domicilios y una vez volvió la electricidad a las diferentes fábricas (Vidal a la 1 am y Candy Spain en Hellín 4:30 am) se activó todo para la entrada con normalidad del turno de las 6 AM. Actualmente está todo en funcionamiento sin incidencias importantes.

En las instalaciones de la empresa en Cieza, al ser centro logístico y de envasado, tan pronto se recuperó la electricidad se retomó la actividad con normalidad.

AMC Group

años escasos al reanudarse el suministro eléctrico por la noche. Si no, habría sido un desastre por las pérdidas en materia prima y producto elaborado, además del perjuicio a los clientes por no poder atender sus demandas.

Gesa Mediación

Está trabajando en las reclamaciones de otras empresas que han tenido que cesar actividad, sobre todo del sector de la alimentación. Al cierre de este informe se habían recabado cerca de 200 reclamaciones.

Global Paris

En la planta de tratamiento de residuos se paralizó la actividad en más del 70% de las líneas y se mantuvo en las no dependientes de recursos energéticos. En la venta de recambios y atención al cliente presencial se pudo mantener por la existencia de generadores eléctricos, pero no así la venta online por la caída del sistema.

Juan José Albarracín, S.A.

El repentino corte obligó a suspender la actividad y se ha reanudado la producción en la mañana del martes. La hora a la que volvió el suministro eléctrico y los problemas a localización del personal por la caída de datos dificultaron que se pudiera producir antes.