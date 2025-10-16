Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua Mario Pérez solicita también la devolución de los gastos extraordinarios asumidos por el Ayuntamiento para garantizar el abastecimiento

LA VERDAD Jueves, 16 de octubre 2025, 12:25 | Actualizado 13:38h.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha pedido este jueves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) la apertura inmediata de un expediente de compensación económica que cubra los gastos extraordinarios generados por el corte de agua potable, que afecta desde el domingo a varios municipios del Mar Menor, así como pedanías de Torre Pacheco y Murcia. En el escrito remitido, el Ayuntamiento de Los Alcázares sostiene que «la MCT comunicó el corte con apenas diez minutos de antelación, lo que impidió adoptar medidas preventivas y organizar con tiempo la respuesta municipal».

El requerimiento reclama tres actuaciones a la Mancomunidad. Una de ellas es la creación de un fondo extraordinario de compensación vecinal financiado por el Taibilla para bonificar o compensar a los vecinos y establecimientos que hayan sufrido perjuicios. También se pide la aprobación un Protocolo de Comunicación y Coordinación con los ayuntamientos del entorno del Mar Menor. Y en tercer lugar la compensación económica al Ayuntamiento por los gastos extraordinarios asumidos durante la emergencia, como la compra y distribución de agua embotellada, la contratación de cubas o el refuerzo de personal, entre otros.

«No pedimos privilegios, pedimos justicia y respeto para nuestra gente. Los vecinos y empresarios de Los Alcázares no deben pagar las consecuencias», subrayó Mario Pérez Cervera. Y concluyó que «Los Alcázares ha sido siempre un municipio responsable, pero también exigente cuando se trata de defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas».

El Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha pedido a la Mancomunidad que destine todos los recursos que sean necesario para restablecer el servicio. En este sentido, la MCT ha puesto turnos de trabajo las 24 horas del día, según informan fuentes de la Delegación.