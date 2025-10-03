Por qué el primer premio de la Lotería de Navidad se llama el Gordo Los poseedores de este décimo ganarán 400.000 euros

L.G Viernes, 3 de octubre 2025, 14:59

Ya queda menos para el esperado sorteo de la Lotería de Navidad. En menos de tres meses, los niños de San Ildefonso estarán cantando los premios que toda España espera durante el año. El 22 de diciembre, cada vez está más cerca, y con él los esperados miles de euros que reparten sus décimos, entre ellos, el Gordo de la lotería de navidad, que este año 2025 repartirá 400.000 euros al décimo y 4 millones a la serie. Desde el buscador de LA VERDAD puedes comprobar los resultados del sorteo y si algunos de tus décimos han sido premiados.

El premio que todo el mundo espera siempre es el Gordo de navidad, pero hay muchos otros que pueden hacerte ganar unos miles de euros. Después de este premio principal se encuentran el segundo premio, con el que ganarías, nada más y nada menos que, 125.000 euros por décimo y 1.250.000 por serie; el tercero premia con 50.000 euros por décimo y 500.000 por serie; el cuarto 20.000 euros por décimo y 200.000 por serie; el quinto premia con 6.000 por décimo y 60.000 por serie. Dado que son numerables premios es recomendable comprobar todos los décimos.

La curiosa historia que hay detrás del Gordo de la Lotería de Navidad

Probablemente, en algún momento te hayas preguntado el por qué del curioso nombre del primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Muchos desconocen el motivo, pero detrás de este adjetivo hay una curiosa historia. Este sorteo se celebró, por primera vez, en 1812, y un siglo después fue conocido 'el Gordo' de la lotería.

El personaje que le da nombre a este premio y que se convirtió en un especie de mascota del sorteo, se trataba de un pequeño hombre de anchas medidas que iba vestido con una gran cantidad de bolas de la Lotería y que, en ocasiones, se le representaba junto a las cinco bolas con los número del sorteo. Protagonizó varias campañas publicitarias y se le bautizó como 'el enano afortunado' o 'El fanático de la Lotería', este hombre aparecía en numerosas estampas e ilustraciones, convirtiéndose así en una imagen muy conocida.

Estas graciosas estampas con el enano como protagonista comenzaron a circular rápidamente, las cuales iban acompañadas por curiosas frases como 'de alegría y dinero, este enano afortunado, si lo estudias con esmero te enseñará alborozado de la fortuna el sendero'. Con los años, este peculiar hombre quedó en la memoria colectiva del país, dando nombre al mayor premio de la Lotería de Navidad.

Después de conocer esta historia, el premio del Gordo cobra más sentido. Estas curiosidades renuevan las ganas de participar en este popular sorteo y de adquirir aquellos números especiales que siempre acompañan en estas fiestas.