Esta es la imagen del décimo de la Lotería de Navidad 2025 Todos los años la ilustración que acompaña al boleto cambia

Miércoles, 24 de septiembre 2025

La Lotería de Navidad 2025 sigue manteniendo sus costumbres. Volverá a ser el centro de atención de España el próximo 22 de diciembre. Como cada año, este evento será el encargado de dar el chupinazo inicial a la época navideña, que algunos privilegiados empezarán con alguna que otra alegría. Desde el buscador de LA VERDAD puedes comprobar si alguno de tus décimos ha sido premiado.

Incluso los más escépticos, juegan sus cartas en la Lotería de Navidad. La explicación del porqué este juego de azar atrae a tantos seguidores es una incógnita. Una rutina que se repite cada año. Algunos se dejan una cantidad ingente de dinero en comprar décimos para que sus probabilidades de saltar de alegría ese día sean mayores. Otros, simplemente, por presión social o por la preocupación que les entra de saber que a sus allegados les puede tocar y a ellos no es tanta que se ven obligados a pillar un boleto por si las moscas. Sea como fuere, el 22 de diciembre siempre es una fecha señalada en rojo en el calendario.

Una mañana diferente. Desde bien temprano, ya sea escuchado en la radio, visto en la tele o leído en la web de un periódico, muchas personas están atentos a lo que está pasando en el Teatro Real de Madrid. El deseo de escuchar tus cinco dígitos junto a un atronador cuatro millones de euros es inmenso. Lo que genera la Lotería de Navidad es indescriptible.

Como todo en la vida hay niveles. Los hay más tranquilos que simplemente tienen el sorteo de fondo o luego están los más acérrimos que hacen cola durante horas a las puerta del Teatro Real para conseguir una butaca y estar al pie del cañón. Algunos sienten este acontecimiento como si tocase su banda favorita o el equipo del es hincha se estuviese jugando un título.

Esta es la imagen del décimo

Todos los años es lo mismo pero diferente. Podría ser la descripción perfecta de lo que es la Lotería de Navidad. Los Niños de San Ildefonso siguen cantando los premios, el Teatro Real acoge el evento, se celebra el 22 de diciembre y el diseño de los décimos es el mismo. Pero cada año no lo cantan los mismo chicos trajeados ni es el mismo día de la semana y la estética del boleto pese a su estrategia continuista cambia la imagen.

Para esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha elegido la pintura de Juan García de Miranda titulada la Natividad de la Virgen, una obra que se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Un óleo sobre lienzo datado entre finales del siglo XVII y principios del XVIII con unas dimensiones de 118cm x 166cm. El artista tiene la particularidad que nació sin la mano derecha por lo que pintaba con la izquierda y sujetaba con su muñón la paleta.