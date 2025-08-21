Estos son los números más probables de que toquen en la Lotería de Navidad 2025, según ChatGPT La IA se utiliza con frecuencia para preguntarle cuestiones de la vida cotidiana

J. F. Jueves, 21 de agosto 2025, 09:54

La Lotería de Navidad 2025 ya está marcada en el calendario de muchos. Como cada año, el 22 de diciembre se convierte en un día clave de la época navideña. Una fecha tan especial como podría ser la nochebuena o Año Nuevo, que sin ninguna duda forma ya parte del folklore de esta festividad en España. Desde LA VERDAD puedes comprobar si tienes un décimo premiado a través de su buscador.

Los niños de San Ildefonso siguen cantando con esa cantinela tan característica uno a uno todos los premios mayores además de las 1.794 pedreas de la Lotería de Navidad. Lo llevan haciendo desde 1771, cuando todavía no se conocía con ese nombre. En 2025 volverán a ocupar sus puestos en el Teatro Real de Madrid para repartir la ilusión a la gente.

Las puertas de este emblemático edificio de la capital de España volverán a abrirse para que los fanáticos de este sorteo, que incluso aguardan en los aledaños durante horas, puedan tener una butaca en la que sentarse y poder seguirlo en vivo y en directo. No se pueden comprar entradas, simplemente el aforo se completa por orden de llegada. Los más originales se disfrazan de cosas relacionadas con la navidad y este histórico evento.

Los más probables, según ChatGPT

La inteligencia artificial llegó para quedarse. Parece que fue ayer cuando irrumpió con una fuerza desorbitada la palabra ChatGPT. Una tecnología capaz de bucear entre su infinita base de datos para darte la mejor respuesta posible a tu pregunta. Le puedes consultar, cuestionar, pedir ayuda, que se invente una historia, prácticamente es capaz de todo lo que se te ocurra.

ChatGPT dice que «¡ojalá pudiera ayudarte con ese dato! Pero adivinar el número que va a salir en la Lotería de Navidad 2025 (o en cualquier sorteo) no es posible —no hay forma de predecirlo. Es completamente aleatorio, y no hay fórmulas ni sistemas que garanticen ganar».

Esta IA te ofrece datos que busca entre sus archivos para ayudarte a decidir el número que quieras elegir. Como por ejemplo, te informa de que ha habido dos números que han salido dos veces como el número agraciado en El Gordo, que son el 15.640, que cayó en los años 1956 y 1978, y el 20.297, en 1903 y 2006. También, te dice que el 5 es la terminación más repetida o que el 1 es la que peor suerte tiene.

En conclusión, la IA no puede predecir el número ganador, solamente te puede dar datos, contar la historia del sorteo o cualquier cosa que ya haya pasado porque hasta ahora no puede leer el futuro.