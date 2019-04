El complejo de Pablo Motos: «Llegué a rascarme con lija la cara» El presentador reveló ante Blanca Suárez y Macarena García su mayor complejo de la infancia LA VERDAD Viernes, 26 abril 2019, 11:12

Anoche fueron a divertirse a 'El Hormiguero' las actrices Blanca Suárez y Macarena García para presentar su película 'A pesar de todo', que se estrenará en Netflix el próximo 3 de mayo. Ambas son muy conocidas en nuestro país por su desempeño profesional y además reconocidas como mujeres muy guapas, a tenor de lo que se comenta en las redes sociales.

A pesar de la belleza de sus invitadas Pablo Motos quiso saber si Suárez y García se habían sentido acomplejadas por su aspecto en algún momento de su adolescencia o su infancia. No obstante, el primero en confesar fue el presentador. «De pequeño tenía complejo con las pecas. Llegué a rascarme con lija la cara para quitármelas. La cosa no quedó bien y mi madre me regañó. Yo ya he confesado, así que lo lógico es que ahora lo hagáis vosotras«, reveló.

En el turno de Blanca Suárez la joven se refirió a sus orejas. «De pequeña tenía el mismo tamaño de orejas que ahora. Luego me creció la cabeza y todo empezó a cambiar», explicó. No obstante la actriz aclaró que «de mayores seguimos teniendo complejos, cada uno tiene sus cosas, aunque intentamos esconderlos». Por otra parte, Macarena García confesó que «como hacía mucho deporte, tenía las piernas muy formadas y eso me daba mucha vergüenza«.