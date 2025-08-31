La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El VAR 'light' frena al Efesé en El Maulí

El árbitro anula dos goles legales a Marc Jurado e Imanol Baz tras revisarlos en el lamentable estreno del videoarbitraje de bajo coste de la RFEF

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:57

En un campo que es puro barro como El Maulí y con un árbitro con apellido de humorista, Broncano. Marcando dos goles completamente legales que ... fueron anulados. Encajando uno que también parecía legal y el árbitro tampoco concedió. Y dando finalmente por bueno un punto a domicilio que nunca sabes si al final del campeonato valdrá su peso en oro o no. Así debutó el Cartagena en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. Muchos consideran que esta división de bronce está un escalón por encima de la desaparecida Segunda B. Eso dicen. Pero realmente es más de lo mismo.

