Directo | Antequera -Cartagena
El conjunto albinegro busca iniciar la temporada 25/26 con una victoria en la primera jornada
Javier Brocal
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:16
20:06
32' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
El Antequera buscaba sacar el balón jugada, pero robó Fidalgo, que en dos toques se la pasó a Chiki. El delantero armó el disparo, pero fue bloqueado por el defensor.
Enlace copiado
20:02
💧 | 30' | 0-0 | Pausa de hidratación
Enlace copiado
20:00
29' | 0-0 |
Se rebajan las tensiones y las ocasiones en el partido. Ambos equipos quieren tranquilizar el duelo intentando hacerse dueños de la posesión.
Enlace copiado
19:56
23' | 0-0 | Doble córner para el Antequera
El equipo local dispuso de dos saques de esquina consecutivos. El primero lo despejó la defensa y el segundo remató de forma errada el atacante.
Enlace copiado
19:55
21' | 0-0 | Ocasión para el FC Cartagena
Gran jugada de Nacho Martínez por banda izquierda. Centraba raso para Luismi Redondo, que dispara y el balón se marchaba el balón a centímetros de la portería local.
Enlace copiado
19:52
19' | 0-0 | Se confirma el gol anulado
El árbitro anula el gol después de analizarlo en la pantalla del VAR.
Enlace copiado
19:51
18' | 0-0 | Entra el VAR
El colegiado revisa la acción
Enlace copiado
19:50
17' | 0-0 | Gol anulado al FC Cartagena
Gran pase de Pablo Larrea a la espalda del lateral izquierdo del Antequera para Marc Jurado que marca a placer, pero el árbitro lo anula
Enlace copiado
19:48
15' | 0-0 | Aprieta el Antequera
El conjunto andaluz acechó la portería de Lucho García con dos centros consecutivos que no encontraron rematador.
Enlace copiado
19:42
9' | 0-0 | Ocasión del Antequera
Un gran contragolpe del conjunto local acabó en un disparo de Adrià Gené, que se marchó lejos de la portería de Lucho García.
Enlace copiado
19:41
8' | 0-0 | Segundo córner del partido
Una gran jugada individual de Biabiaby acabó en un centro que se marchó por la línea de fondo después de tocar en Marc Jurado. El córner finalizó igual que el primero, despejado por la defensa del Efesé.
Enlace copiado
19:38
5' | 0-0 | Primer córner del partido
El Antequera obtiene el primer saque de esquina que acaba siendo despejado por la defensa del Cartagena. Ambos equipos quieren ser dueños del balón, pero la posesión está dividida.
Enlace copiado
19:33
1' | Arranca el partido
Enlace copiado
19:30
¡Saltan los jugadores al césped de El Maulí!
19:28
El once de Javi Rey
El entrenador gallego saca el once de gala en El Maulí. Luismi Redondo vuelve a la que fue su casa hace dos temporadas. Chiki le gana el puesto del '9' a Alfredo Ortuño. Nacho Martínez portará el brazalete de capitán
Enlace copiado
19:19
Alineación del Antequera:
Samu Pérez; Aspra, Raúl Giménez, Barbu, Antonio Luna; David Ramos, Dani Clavijo, Luismi Gutiérrez; Siddiki, Biabiany, Adrià Gené
Enlace copiado
19:17
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidaldo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Nacho Sánchez, Chiki.
Enlace copiado
19:16
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del Antequera - Cartagena
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
- 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
-
3
- 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
- 5 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
- 6 Una médica advierte sobre un error muy común con la pasta y el arroz en verano: «Puede matarnos»
-
7
- 8 La vigilancia por la fiesta marítima convocada junto a la isla del Ciervo disipa fondeos
- 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
- 10 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.