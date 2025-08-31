La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luismi Redondo y Álex Fidalgo luchando por el balón. @AntequeraCF

Directo | Antequera -Cartagena

El conjunto albinegro busca iniciar la temporada 25/26 con una victoria en la primera jornada

Javier Brocal

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:16

20:06

32' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

El Antequera buscaba sacar el balón jugada, pero robó Fidalgo, que en dos toques se la pasó a Chiki. El delantero armó el disparo, pero fue bloqueado por el defensor.

Enlace copiado

20:02

💧​ | 30' | 0-0 | Pausa de hidratación

Enlace copiado

20:00

29' | 0-0 |

Se rebajan las tensiones y las ocasiones en el partido. Ambos equipos quieren tranquilizar el duelo intentando hacerse dueños de la posesión.

Enlace copiado

19:56

23' | 0-0 | Doble córner para el Antequera

El equipo local dispuso de dos saques de esquina consecutivos. El primero lo despejó la defensa y el segundo remató de forma errada el atacante.

Enlace copiado

19:55

21' | 0-0 | Ocasión para el FC Cartagena

Gran jugada de Nacho Martínez por banda izquierda. Centraba raso para Luismi Redondo, que dispara y el balón se marchaba el balón a centímetros de la portería local.

Enlace copiado

19:52

19' | 0-0 | Se confirma el gol anulado

El árbitro anula el gol después de analizarlo en la pantalla del VAR.

Enlace copiado

19:51

18' | 0-0 | Entra el VAR

El colegiado revisa la acción

Enlace copiado

19:50

17' | 0-0 | Gol anulado al FC Cartagena

Gran pase de Pablo Larrea a la espalda del lateral izquierdo del Antequera para Marc Jurado que marca a placer, pero el árbitro lo anula

Enlace copiado

19:48

15' | 0-0 | Aprieta el Antequera

El conjunto andaluz acechó la portería de Lucho García con dos centros consecutivos que no encontraron rematador.

Enlace copiado

19:42

9' | 0-0 | Ocasión del Antequera

Un gran contragolpe del conjunto local acabó en un disparo de Adrià Gené, que se marchó lejos de la portería de Lucho García.

Enlace copiado

19:41

8' | 0-0 | Segundo córner del partido

Una gran jugada individual de Biabiaby acabó en un centro que se marchó por la línea de fondo después de tocar en Marc Jurado. El córner finalizó igual que el primero, despejado por la defensa del Efesé.

Enlace copiado

19:38

5' | 0-0 | Primer córner del partido

El Antequera obtiene el primer saque de esquina que acaba siendo despejado por la defensa del Cartagena. Ambos equipos quieren ser dueños del balón, pero la posesión está dividida.

Enlace copiado

19:33

1' | Arranca el partido

Enlace copiado

19:30

¡Saltan los jugadores al césped de El Maulí!

19:28

El once de Javi Rey

El entrenador gallego saca el once de gala en El Maulí. Luismi Redondo vuelve a la que fue su casa hace dos temporadas. Chiki le gana el puesto del '9' a Alfredo Ortuño. Nacho Martínez portará el brazalete de capitán

Enlace copiado

19:19

Alineación del Antequera:

Samu Pérez; Aspra, Raúl Giménez, Barbu, Antonio Luna; David Ramos, Dani Clavijo, Luismi Gutiérrez; Siddiki, Biabiany, Adrià Gené

Enlace copiado

19:17

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidaldo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Nacho Sánchez, Chiki.

Enlace copiado

19:16

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del Antequera - Cartagena

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  5. 5 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  6. 6 Una médica advierte sobre un error muy común con la pasta y el arroz en verano: «Puede matarnos»
  7. 7

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  8. 8 La vigilancia por la fiesta marítima convocada junto a la isla del Ciervo disipa fondeos
  9. 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  10. 10 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Antequera -Cartagena

Directo | Antequera -Cartagena