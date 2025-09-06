La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kevin Sánchez hace el gesto de la araña para celebrar su gol, el tercero del Cartagena en el partido de anoche.

Kevin Sánchez hace el gesto de la araña para celebrar su gol, el tercero del Cartagena en el partido de anoche. J. M. Rodríguez / AGM
Remontada con suspense de un Cartagena que engancha

Los albinegros suman su primer triunfo ante el Atlético Madrileño en un partido que tuvo de todo y acabó con fiesta en la grada

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:36

Quiere disfrutar este año el Cartagena. Y también quiere hacerlo el cartagenerismo. Tras la pesadilla del pasado curso, la grada no tiene ganas de más ... movidas ni disgustos y se aferra a lo que le ofrece Javi Rey (que tiene buena pinta) para curar todas sus heridas. Solo quiere pensar en el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol no es fácil, te da más disgustos que momentos de júbilo y en el caso de los modestos, como el Efesé, todo cuesta el doble. No contaban los albinegros, tras su notable pretemporada, con que el nuevo sistema de videarbitraje pudiera arruinar su buena puesta en escena. Se trata de un invitado tan inesperado como cruel. Terriblemente cruel.

