La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Jurado, aplaude, con Nacho Martínez por detrás. Antonio Gil / AGM
Directo Fútbol

Directo | FC Cartagena - Atlético Madrileño

El Efesé busca estrenar su casillero de victorias en su debut como local

Pruden López

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:20

Actualizado Hace 14 minutos

22:25

5.201 espectadores están viviendo el encuentro en el Cartagonova

Enlace copiado

22:25

45' | 1-1 | Final del primer tiempo

El Cartagena se va al vestuario tras igualar el marcador con un gol de Larrea sobre la bocina. El partido está siendo parejo entre el filial colchonero, que se puso por delante con un gol de Aleksa Puric de cabeza, y el Cartagena que no estuvo del todo cómodo.

Enlace copiado

22:19

45' | 1-1 | GOOOOOLLLL DEL CARTAGENA

Zurdazo cruzado de volea de Larrea desde la frontal del área para poner la igualada en el marcador.

Enlace copiado

22:17

45' | 0-1 | Tarjeta amarilla para Larrea por una fuerte entrada sobre Jano

Enlace copiado

22:16

45' | 0-1 | Ocasión de peligro del filial colchonero que despeja Lucho García

Enlace copiado

22:15

45' | 0-1 | Añaden 7 minutos de prolongación

Enlace copiado

22:15

45' | 0-1 | El arbitro no ve ninguna acción pitable en la revisión

Enlace copiado

22:13

42' | 0-1 | Pide Javi Rey la revisión de un posible penalti a favor del Cartagena

Enlace copiado

22:07

36' | 0-1 | Tarjeta amarilla para Adrián Corral

Enlace copiado

21:57

26' | 0-1 | Gol del Atlético Madrileño

Marca Aleksa Puric de cabeza en un córner.

Enlace copiado

21:50

19' | 0-0 | Tarjeta amarilla para Omar Janneh

Enlace copiado

21:49

18' | 0-0 | Tarjeta amarilla para Javi Rey

Enlace copiado

21:47

17' | 0-0 | Penalti anulado al Efesé

El colegiado anula la pena máxima por falta de Ortuño al inicio de la jugada.

Enlace copiado

21:45

13' | 0-0 | ¡Penalti a favor del Cartagena en revisión!

Mano de Jano Monserrate dentro del área que está revisando el colegiado en el FVS.

Enlace copiado

21:36

5' | 0-0 | Ocasión del Cartagena

¡La tuvo Kevin Sánchez! Jugada individual con un disparo cruzado que salva Mario de Luis.

Enlace copiado

21:30

¡Comienza el partido!

Pita el colegiado el inicio del encuentro. Saca de centro el Atletico Madrileño.

Enlace copiado

21:20

¡Jugadores a vestuarios!

Se retiran los protagonistas del calentamiento. En diez minutos comienza el encuentro.

Enlace copiado

20:58

¡Sale a calentar el Cartagena!

Ambos conjuntos ya calientan sobre el césped del Cartagonova. En media hora arranca el partido.

Enlace copiado

20:44

ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO MADRILEÑO

Mario De Luis; Javi Boñar, Aleksa Puric, Mati Barboza, Adrián Corral; Javi Serrano, Martín Bellotti, Jano Monserrate; Iker Luque, Koke Mota y Omar Janneh.

Enlace copiado

20:42

ALINEACIÓN DEL CARTAGENA

Lucho Garcia; Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Larrea, Fidalgo, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Calderón y Ortuño.

Enlace copiado

20:40

¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del F.C. Cartagena-Atlético Madrileño.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  4. 4 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  5. 5 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
  9. 9 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora
  10. 10 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | FC Cartagena - Atlético Madrileño

Directo | FC Cartagena - Atlético Madrileño