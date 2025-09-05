Directo | FC Cartagena - Atlético Madrileño
El Efesé busca estrenar su casillero de victorias en su debut como local
Pruden López
Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:20
22:25
5.201 espectadores están viviendo el encuentro en el Cartagonova
Enlace copiado
22:25
45' | 1-1 | Final del primer tiempo
El Cartagena se va al vestuario tras igualar el marcador con un gol de Larrea sobre la bocina. El partido está siendo parejo entre el filial colchonero, que se puso por delante con un gol de Aleksa Puric de cabeza, y el Cartagena que no estuvo del todo cómodo.
Enlace copiado
22:19
45' | 1-1 | GOOOOOLLLL DEL CARTAGENA
Zurdazo cruzado de volea de Larrea desde la frontal del área para poner la igualada en el marcador.
Enlace copiado
22:17
45' | 0-1 | Tarjeta amarilla para Larrea por una fuerte entrada sobre Jano
Enlace copiado
22:16
45' | 0-1 | Ocasión de peligro del filial colchonero que despeja Lucho García
Enlace copiado
22:15
45' | 0-1 | Añaden 7 minutos de prolongación
Enlace copiado
22:15
45' | 0-1 | El arbitro no ve ninguna acción pitable en la revisión
Enlace copiado
22:13
42' | 0-1 | Pide Javi Rey la revisión de un posible penalti a favor del Cartagena
Enlace copiado
22:07
36' | 0-1 | Tarjeta amarilla para Adrián Corral
Enlace copiado
21:57
26' | 0-1 | Gol del Atlético Madrileño
Marca Aleksa Puric de cabeza en un córner.
Enlace copiado
21:50
19' | 0-0 | Tarjeta amarilla para Omar Janneh
Enlace copiado
21:49
18' | 0-0 | Tarjeta amarilla para Javi Rey
Enlace copiado
21:47
17' | 0-0 | Penalti anulado al Efesé
El colegiado anula la pena máxima por falta de Ortuño al inicio de la jugada.
Enlace copiado
21:45
13' | 0-0 | ¡Penalti a favor del Cartagena en revisión!
Mano de Jano Monserrate dentro del área que está revisando el colegiado en el FVS.
Enlace copiado
21:36
5' | 0-0 | Ocasión del Cartagena
¡La tuvo Kevin Sánchez! Jugada individual con un disparo cruzado que salva Mario de Luis.
Enlace copiado
21:30
¡Comienza el partido!
Pita el colegiado el inicio del encuentro. Saca de centro el Atletico Madrileño.
Enlace copiado
21:20
¡Jugadores a vestuarios!
Se retiran los protagonistas del calentamiento. En diez minutos comienza el encuentro.
Enlace copiado
20:58
¡Sale a calentar el Cartagena!
Ambos conjuntos ya calientan sobre el césped del Cartagonova. En media hora arranca el partido.
Enlace copiado
20:44
ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO MADRILEÑO
Mario De Luis; Javi Boñar, Aleksa Puric, Mati Barboza, Adrián Corral; Javi Serrano, Martín Bellotti, Jano Monserrate; Iker Luque, Koke Mota y Omar Janneh.
Enlace copiado
20:42
ALINEACIÓN DEL CARTAGENA
Lucho Garcia; Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Larrea, Fidalgo, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Calderón y Ortuño.
Enlace copiado
20:40
¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del F.C. Cartagena-Atlético Madrileño.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
-
2
- 3 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
- 4 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
- 5 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
-
6
-
7
- 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
- 9 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora
- 10 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.