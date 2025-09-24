La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Sánchez agarrando a Joel Priego, jugador del Sabadell.

Ver 22 fotos
Nacho Sánchez agarrando a Joel Priego, jugador del Sabadell. LOF

Un punto válido para el Cartagena tras un rato sufrido

Un equipo albinegro sin chispa da por bueno el empate tras aguantar el arreón tras el descanso de un Sabadell enérgico

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:25

El compromiso era delicado. En mitad de la semana, con el subidón de la victoria contra el Hércules todavía fresco y después de pasarse todo ... el martes en el autocar para viajar por segunda vez en solo diez días a Sabadell. Además, en la Nova Creu Alta esperaba un rival crecido tras su notable arranque de temporada, culminado con una victoria increíble el pasado sábado en el Nuevo Mirador. Se llevó los tres puntos de Algeciras pese a terminar jugando con nueve por las expulsiones de Kaiser y Sergio Cortés. Y este miércoles puso en serios aprietos a un Cartagena que buscaba los tres puntos para colocarse como líder en solitario del grupo 2 de Primera RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  3. 3 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  4. 4

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  5. 5

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  6. 6

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  7. 7 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  8. 8 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  9. 9 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  10. 10 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un punto válido para el Cartagena tras un rato sufrido