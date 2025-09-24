Directo | Sabadell - FC Cartagena

16:25

El once de Javi Rey

Reciben descanso Kevin Sánchez, Luismi Redondo, Pablo Larrea y Fidalgo. Alineación pensada en el partido del domingo a las 12 contra el Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Primera titularidad para el 'Chiquito', premio tras marcar el gol de la victoria en la pasada jornada ante el Hércules. Banda izquierda novedosa con Nil y Nacho Sánchez.