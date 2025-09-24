Directo | Sabadell - FC Cartagena
El conjunto de Javi Rey quiere el liderato en los 55 minutos restantes del partido aplazado por la lluvia
Javier Brocal
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:53
17:08
45' + 5' | 0-0 | Final de la primera parte
El Sabadell dispuso de dos saques de esquina, pero que quedaron en nada. Muy interesante la reanudación, donde apenas ha habido ocasiones peligrosas
Enlace copiado
17:06
45' + 4 ' | 0-0 |
El Sabadell es más ofensivo y sus ataques llegan por la banda izquierda cartagenera, pero Lucho García está muy seguro por arriba.
Enlace copiado
17:04
45' | 0-0 |
Poca intensidad en el partido. El Cartagena quiere adueñarse de la posesión, pero está dividida
Enlace copiado
17:00
42' | 0-0 | Se reanuda el partido
Enlace copiado
16:41
Saltan a calentar los jugadores del FC Cartagena
⚔️ Ya calientan los nuestros en la Nova Creu Alta 🤍🖤 pic.twitter.com/NOvkPmrjJV— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 24, 2025
16:29
⏱️ El encuentro se reanudará en el 42:50 de la primera parte, y con saque de banda a favor del Efesé. Además, habrá cinco de añadido.
16:25
El once de Javi Rey
Reciben descanso Kevin Sánchez, Luismi Redondo, Pablo Larrea y Fidalgo. Alineación pensada en el partido del domingo a las 12 contra el Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Primera titularidad para el 'Chiquito', premio tras marcar el gol de la victoria en la pasada jornada ante el Hércules. Banda izquierda novedosa con Nil y Nacho Sánchez.
Enlace copiado
16:21
Alineación del Sabadell
Diego Fuoli; Arthur Bonaldo, Ton Ripoll, Kaiser, Joel Priego, David Astals; Miguelete, López-Pinto, Urri; Escudero, Quadri
Enlace copiado
16:19
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nil Jiménez; Pablo de Blasis, Edgar; Calderón, Nacho Sánchez, Alfredo Ortuño, Chiki.
Enlace copiado
16:09
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sabadell y FC Cartagena
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
- 2 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
- 3 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
-
4
-
5
- 6 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
- 7 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
-
8
-
9
- 10 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.