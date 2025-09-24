La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chiki andando bajo la lluvia en Sabadell. LOF

Directo | Sabadell - FC Cartagena

El conjunto de Javi Rey quiere el liderato en los 55 minutos restantes del partido aplazado por la lluvia

Javier Brocal

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:53

17:08

45' + 5' | 0-0 | Final de la primera parte

El Sabadell dispuso de dos saques de esquina, pero que quedaron en nada. Muy interesante la reanudación, donde apenas ha habido ocasiones peligrosas

17:06

45' + 4 ' | 0-0 |

El Sabadell es más ofensivo y sus ataques llegan por la banda izquierda cartagenera, pero Lucho García está muy seguro por arriba.

17:04

45' | 0-0 |

Poca intensidad en el partido. El Cartagena quiere adueñarse de la posesión, pero está dividida

17:00

42' | 0-0 | Se reanuda el partido

16:41

Saltan a calentar los jugadores del FC Cartagena

16:29

⏱️​ El encuentro se reanudará en el 42:50 de la primera parte, y con saque de banda a favor del Efesé. Además, habrá cinco de añadido.

Directo | Sabadell - FC Cartagena

16:25

El once de Javi Rey

Reciben descanso Kevin Sánchez, Luismi Redondo, Pablo Larrea y Fidalgo. Alineación pensada en el partido del domingo a las 12 contra el Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Primera titularidad para el 'Chiquito', premio tras marcar el gol de la victoria en la pasada jornada ante el Hércules. Banda izquierda novedosa con Nil y Nacho Sánchez.

16:21

Alineación del Sabadell

Diego Fuoli; Arthur Bonaldo, Ton Ripoll, Kaiser, Joel Priego, David Astals; Miguelete, López-Pinto, Urri; Escudero, Quadri

16:19

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nil Jiménez; Pablo de Blasis, Edgar; Calderón, Nacho Sánchez, Alfredo Ortuño, Chiki.

16:09

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sabadell y FC Cartagena

