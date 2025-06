Jairo Izquierdo también sufre retrasos para cobrar su sueldo en el Cartagena

Rubén Serrano Jueves, 26 de junio 2025, 01:22 Comenta Compartir

Los atrasos económicos que arrastran el primer equipo y el filial del Cartagena también afectan a exfutbolistas del club albinegro. Es el caso ... de Jairo Izquierdo, un jugador que se marchó traspasado al Elche en enero de 2025 que sigue pendiente de recibir parte del salario por el tiempo que defendió la camiseta. El tinerfeño aceptó cobrar a plazos el dinero pendiente, que aún no ha recibido o no al menos en su totalidad, según pudo saber LA VERDAD. Por ello, no descarta reclamarlo y sumarse a las denuncias de AFE si la situación no cambia próximamente.

Jairo Izquierdo fue el último gran futbolista que abandonó la disciplina albinegra. El tinerfeño llegó a la entidad albinegra en el verano de 2022 como un refuerzo de bastante nivel para el Cartagena, pues solo unos meses antes había ascendido a Primera División con el Girona. Con permiso de Rubén Castro y De Blasis, el polivalente lateral y extremo se ganó un hueco entre los futbolistas referentes de la entidad en el último lustro por rendimiento, compromiso y nivel sobre el campo. Después de 99 partidos oficiales en dos temporadas y media se ganó el cariño y el respeto de todos. Fue además una pieza clave en el engranaje ofensivo de Luis Carrión para pelear por el 'playoff' de ascenso a Primera y su polivalencia dejó para la posterioridad partidos realmente buenos. El de la goleada a la Ponferradina, en marzo de 2023 con un disparo brutal, fue de los más recordados (0-3). Siempre destacó por su polivalencia, velocidad y capacidad asociativa. Era libre con el descenso El respeto era mutuo y el futbolista se sintió siempre cómodo y a gusto en el club. También con la directiva, con la que tenía una buena relación. Hoy en día, de hecho, aún mantiene el contacto con gente del Efesé. Tanto es así que hace un año, después de salvar la categoría a las órdenes de Julián Calero, Jairo Izquierdo no se lo pensó dos veces y a las primeras de cambio firmó una renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2026, ampliable a una tercera por número de partidos disputados como titular. Todo siempre y cuando el Cartagena no perdiera la categoría a Primera RFEF, motivo por el que entonces quedaba activada una cláusula liberatoria. El Tenerife lo sondeó, el Deportivo no llegó a la cantidad y el Elche, muy necesitado de un recambio, pagó íntegra la cláusula Quedaba Jairo Izquierdo para rato en el Cartagena, por lo tanto. En enero, con 14 puntos en 21 jornadas, el equipo volvía a estar al borde del precipicio y su primera intención no era salir. Le llamó a la puerta el equipo de su tierra, el Tenerife. Pero el futbolista ni se molestó en hacer fuerza porque el Cartagena, a cambio, no iba a salir demasiado beneficiado y ni siquiera interesaba forzar las máquinas por algo que no iba a ninguna parte. Después apareció el Deportivo de la Coruña con una cantidad que se consideró insuficiente. En ese momento Jairo Izquierdo ya estaba más dentro que fuera. En la recta final del mercado, sin embargo, emergió el Elche con la cantidad de dinero que se pedía por el futbolista. Jairo Izquierdo lo vio con los buenos: con 31 años tenía la oportunidad de engancharse a un proyecto que aspiraba al ascenso directo a Primera y dejar dinero en las arcas del Efesé. Era una buena opción porque revalorizaba al jugador y le ofrecía un nuevo horizonte deportivo, toda vez que el descenso del Cartagena a Primera RFEF era altamente probable por esas fechas. El tinerfeño, incluso, habría estado dispuesto a perdonar la parte correspondiente de su salario en la entidad albinegra. Era un futbolista querido, de muy buen nivel y que tenía contrato hasta 2026 con un año más opcional en función de los partidos El tiempo ya era justo y el club, consciente de que podía perder a un futbolista capital en un momento crítico, apretó la negociación y exigió el pago íntegro de una cláusula de rescisión que rondaba los 300.000 euros. El dinero llegó porque el Elche necesitaba un refuerzo de urgencia tras la lesión de larga duración de Yago Santiago a casi cierre del mercado. Al cerrarse la venta el Cartagena estaba obligado a abonarle el dinero de hasta el último de sus días de trabajo en el Efesé. El futbolista aceptó fraccionar en varias veces ese dinero pendiente, al comprender la situación de la entidad, que según fuentes consultadas podría ser alrededor del 20% del salario a percibir por esa media temporada. Plazo hasta el 9 de julio Actualmente el futbolista, indican esas fuentes, no se encuentra al día de pagos al igual que otros jugadores del primer equipo y del filial. El tinerfeño no ha denunciado a la AFE, pero no descarta hacerlo si la situación no se soluciona próximamente. El plazo máximo para reclamar las cantidades adeudadas hasta el 30 de junio acaba el miércoles 9 de julio, como así fija el sindicato que defiende los intereses de los futbolistas en España. Jairo Izquierdo tiene contrato en vigor con el Elche para jugar la próxima temporada en Primera División, si bien apenas ha entrado en los planes del entrenador Eder Sarabia en esta segunda parte del campeonato. El tinerfeño solo jugó ocho partidos, ninguno de ellos como titular y solo en uno un tiempo máximo de media hora en el campo.

Temas

Cartagena FC