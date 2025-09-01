Las decisiones del videoarbitraje protagonizan el empate en El Maulí

Se acabó la espera y la competición oficial volvió para el Efesé. No empezó de la mejor manera. El Antequera fue superior a los albinegros ... en los primeros minutos comandado por Biabiany, que fue un quebradero de cabeza para la banda izquierda albinegra, en la que Nacho Martínez no fue capaz de frenar las internadas del francés, de 37 años. Marc Jurado estuvo muy atento para despejar los centros al segundo palo de los andaluces que generaron incomodidad en la meta de Lucho García, que solo tuvo que escupir un potente disparo desde la frontal de Luismi Gutiérrez al borde del descanso.

2 Pablo Larrea y Marc Jurado empiezan a meter a los albinegros en el partido con polémico gol anulado

Pablo Larrea llegó para esto. El madrileño se ofreció, distribuyó y provocó un gol anulado algo polémico. El ex del Real Murcia fue el futbolista que emergió para tranquilizar el partido y frenar el buen inicio del Antequera. Su mejor socio fue Marc Jurado. El lateral derecho fue el jugador que picó a la espalda de la defensa para recoger el envío en largo de Larrea y hacer el gol invalidado. El árbitro lo revisó, pero siguió dando por válida la opinión de su auxiliar, pese a que la imagen parecía contradecirla. Esta acción le valió al lateral catalán para venirse arriba y demostrar que quiere ser el dueño de la banda derecha. El '2' llegaba a línea de fondo, daba su apoyo por dentro como un centrocampista más y no temía recortar para ninguna de sus piernas.

3 Chiki perdona y el árbitro vuelve a perjudicar al Efesé con una decisión controvertida

Un patadón de Lucho provocó la mejor ocasión para el Cartagena, que Chiki desperdició a placer pegándole al muñeco tras un gran recorte de Kevin Sánchez. Fue la primera oportunidad clara de un ariete que a los pocos minutos vio cómo no era capaz de embocar una pelota en el segundo palo cuando prácticamente ya se cantaba el gol.

Estas acciones precedieron al éxtasis tras el cabezazo de Imanol Baz que se coló en la meta local, pero, de nuevo, el colegiado lo anuló por una presunta falta en el salto del central del Cartagena. Tras ir al monitor, Broncano Suárez se mantuvo firme y el empate siguió en el luminoso del estadio de El Maulí.

Esa fue la última oportunidad de gol que tuvieron los de Javi Rey, que no intervino a tiempo para cambiar el rumbo del partido. Sus cambios fueron demasiado tardíos.

4 Las revisiones arbitrales y los parones por hidratación provocan más de 20 minutos de descuento

La Primera Federación se quiere acercar lo máximo posible al fútbol profesional, pero los medios técnicos lo hacen imposible. Para esta temporada se ha instaurado el FVS (Football Video Support). El VAR de la categoría de bronce fue muy celebrado por los aficionados cuando se hizo oficial que iba a instalarse en los campos para corregir los errores, pero esto está lejos de la realidad.

Cartagena y Antequera lo vivieron en primera persona cuando el colegiado se acercó cuatro veces al monitor para revisar acciones del juego con planos paupérrimos, haciendo más difícil su función de tener que determinar cuál era la decisión correcta a tomar. La realidad es que los tres goles fueron anulados en primera instancia y, tras pasar por el monitor, el árbitro determinó la decisión era la correcta cuando las imágenes, en vez de clarificar, empañaban aún más la situación. Parece que ni Marc Jurado ni Álex Rubio estaban en fuera de juego y que Imanol Baz no hizo falta. El árbitro no lo vio así y estas interrupciones provocaron ocho minutos de descuento en la primera parte y diez en la segunda, que se alargó a trece tras otra revisión por un posible penalti a favor del Efesé que pidió Rey.

5 Javi Rey movió el banquillo tarde en un partido en el que su equipo no estaba generando peligro

El entrenador del Cartagena tardó en intervenir cuando el partido lo requería. El inicio prometedor de la segunda parte se fue diluyendo con el paso de los minutos. Dio entrada a Ortuño en el 73 para jugar con dos puntas y en el 81 ingresó Alcañiz por Larrea para hacer su segundo cambio. Nil y Calderón completaron las modificaciones de Javi Rey, que no gastó el último cambio.