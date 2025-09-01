La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Biabiany dribla a Nacho Martínez en el partido de ayer en El Maulí. LOF
Fútbol

Las decisiones del videoarbitraje protagonizan el empate en El Maulí

El Cartagena rasca un punto en su debut en Primera RFEF, con un Javi Rey poco intervencionista en el banquillo y mucha polémica arbitral

Jesús Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:22

  1. 1

    La Primera Federación da una fría bienvenida al Cartagena en El Maulí, donde empezó sufriendo

Se acabó la espera y la competición oficial volvió para el Efesé. No empezó de la mejor manera. El Antequera fue superior a los albinegros ... en los primeros minutos comandado por Biabiany, que fue un quebradero de cabeza para la banda izquierda albinegra, en la que Nacho Martínez no fue capaz de frenar las internadas del francés, de 37 años. Marc Jurado estuvo muy atento para despejar los centros al segundo palo de los andaluces que generaron incomodidad en la meta de Lucho García, que solo tuvo que escupir un potente disparo desde la frontal de Luismi Gutiérrez al borde del descanso.

