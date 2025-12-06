La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ennis y Cacok ante dos jugadores del San Pablo Burgos en una acción del partido de este sábado. ACB Photo - Cintia Cortés

El UCAM sigue sin freno y pasa por encima del Burgos en una nueva oda al baloncesto

Séptima victoria en nueve partidos para los murcianos, que sumaron 25 asistencias para su máxima anotación de la temporada

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:30

Cuando uno trabaja con precisión de laboratorio para construir una idea de la cual está convencido, no solo es posible que los resultados recompensen su ... trabajo, también que la suerte le sonría. Porque lo de este UCAM de Sito Alonso es algo que deja sin argumentos al rival. Solo una jornada después de la histórica victoria de Lleida, la más amplia como visitante en la Liga Endesa (+36), con récord absoluto del club de triples en un partido (22) y de puntos esta temporada (107), en la parada burgalesa de la gira de este equipo se vivió un nuevo 'show' al más alto nivel. Con una nueva máxima anotación en la campaña en curso (110) y 25 asistencias que son el segundo mejor registro de la temporada y quinto de siempre del club, el UCAM realizó otro de esos partidos en los que pareció que todo lo que pudiera salir bien, iba a salir bien.

