El UCAM sigue sin freno y pasa por encima del Burgos en una nueva oda al baloncesto

Cuando uno trabaja con precisión de laboratorio para construir una idea de la cual está convencido, no solo es posible que los resultados recompensen su ... trabajo, también que la suerte le sonría. Porque lo de este UCAM de Sito Alonso es algo que deja sin argumentos al rival. Solo una jornada después de la histórica victoria de Lleida, la más amplia como visitante en la Liga Endesa (+36), con récord absoluto del club de triples en un partido (22) y de puntos esta temporada (107), en la parada burgalesa de la gira de este equipo se vivió un nuevo 'show' al más alto nivel. Con una nueva máxima anotación en la campaña en curso (110) y 25 asistencias que son el segundo mejor registro de la temporada y quinto de siempre del club, el UCAM realizó otro de esos partidos en los que pareció que todo lo que pudiera salir bien, iba a salir bien.

San Pablo Burgos Jackson (15), Gudmundsson (2), Almazán (0), Samuels (6) y Fischer (12) -quinteto titular- Nzosa (2), Rubio (0), Corbalán (25), Díez (2), Neto (8), Meindl (10) y Happ (6). 88 - 110 UCAM CB Murcia DeJulius (15), Ennis (17), Raieste (12), Nakic (11) y Cacok (19) -quinteto titular- Forrest (17), García, Sant-Roos (14), Falk (0), Cate (3), Diagne (2) y Hicks (0) Parciales: 20-28, 26-30 (46-58), 27-28 (73-86) y 15-24 (88-110).

Árbitros: Sergio Manuel, David Sánchez y Carlos Merino.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Coliseum de Burgos ante 9.085 espectadores.

Su víctima, un Burgos que arrastraba siete derrotas seguidas, que tuvo en el parón de 'ventanas FIBA' un voto de confianza a su entrenador y en el fichaje de Ethan Happ un aliciente para cambiar la dinámica, pero que hoy se estrelló de frente contra un equipo sin fisuras, en plena forma y que dejó el Coliseum en estado de siniestro total. Seis triples en el primer cuarto ponían la directa, un segundo periodo que sumó más que el anterior de dos en dos que de tres en tres lo dejaba muy encarrilado, en el tercero no fue muy difícil irse por encima de la veintena de diferencia y solo quedó administrar el quiero y no pudo local de los últimos minutos para sumar no solo la séptima victoria en nueve partidos que son mejor comienzo de siempre a estas alturas, también una muy amplia renta que pone el diferencial de puntos universitario en 109 puntos a favor que no solo ponen cuerpo de Copa del Rey al UCAM, también le hacen amenazar con ser cabeza de serie cuando en esta jornada se supera la mitad de la primera vuelta.

La última vez que el UCAM tuvo una ventaja por debajo de los diez puntos fue en el primer cuarto

Un baloncesto inabordable para un Burgos que seguirá anclado en el descenso, pero que se puede consolar en cuanto a que no fue tanto culpa suya, pues Savignani lo intentó todo y un Corbalán que ha llegado a la Liga Endesa para quedarse hizo creer por momentos a los más agnósticos, sino más cuestión de tener enfrente a una máquina perfectamente engrasada que ya lleva cuatro victorias por encima de los veinte puntos de ventaja y que ha ganado sus siete triunfos por una diferencia media de 19,7 tantos.

La amenaza del triple

En este UCAM, cuando no es uno, es otro. Y, cuando no, todos a la vez. Hasta siete jugadores puntuaron en dobles dígitos de anotación en un día en el que Sant-Roos tuvo su mejor valoración desde que es jugador murciano y, Ennis, además, subió posiciones en las clasificaciones históricas del club en puntos (7º, 1.271) y asistencias (3º, 280). Fue el gran protagonista del aluvión triplista de la anterior jornada, y desde los 6,75 metros empezó amenazando de nuevo el UCAM. Había empezado con mejor ritmo su rival, pero hasta seis triples seguidos ponían su primera diferencia a favor de dos dígitos (14-24, minuto 8) ante un Burgos en el que Happ entraba como mejor emparejamiento para Cacok que un Fischer que salía en el póster de la jornada, un tremendo mate del ex de los Lakers, que con sus rápidas continuaciones tras bloqueo y fino toque cerca del aro ponía la primera diferencia más que seria (20-36, minuto 12).

En un día en que faltó Radebaugh por su próxima paternidad, un Sant-Roos que jugó algunos minutos de '2' firmó su mejor valoración (29) como jugador del UCAM

Si el UCAM venía haciendo daño con el triple, ahora lo hacía pisando la zona. Una demostración de versatilidad que ponía en evidencia a la peor defensa de la competición, inoperante ante las ventajas de los primeros segundos del UCAM ya fuese barriendo la línea de fondo, jugando un bloqueo indirecto en el lado contrario del balón o, simplemente, llegando antes. Una vuelta con cuentas pendientes de Fischer y el talento de Jackson, máximo anotador de la pasada Champions League, de algo servían, pero solo para achicar agua ante un equipo lanzado (34-53, minuto 18). Eso sí, cuando todo parecía coser y cantar, unos minutos finales liderados por el fantástico alero Gonzalo Corbalán lideraban un parcial de 12-5 que daba esperanza antes del descanso (46-58).

Castigo a la mínima

Con ánimos renovados volvió el Burgos al partido, pero el muro murciano que había enfrente era infranqueable. El mismo coraje que permitía a los de Savignani ponerse a diez (54-64, minuto 22) era el mismo que se convertía en ansiedad para entrar de lleno en el partido. Cuando no era un contraataque desperdiciado, era una falta que no tocaba. Cuando no, una gran defensa que se olvidaba el rebote. Y el UCAM no perdonaba. De nuevo, cuatro triples en cinco minutos invalidaban el esfuerzo local. Dos de ellos, de DeJulius después de rebote ofensivo, eran una losa moral. Y, con los nervios de vuelta, cinco puntos seguidos de Sant-Roos marcaban una nueva máxima diferencia (58-80, minuto 26).

Entrando en unos minutos algo más especulativos, otra vez Corbalán enseñaba un camino que ahora recorría Meindl con él. Garra, sin mucha táctica, pero que servía para enganchar a su entregado público (73-86, final del tercer cuarto). No eran las mejores sensaciones, pero tampoco era utópico volver al partido. Y el comienzo del último cuarto eran, seguramente, los únicos minutos en que el UCAM ralentizaba su circulación del balón, especialmente en manos de Ennis. El Burgos volvió a hacer la goma, pero sin bajar nunca de los diez puntos de diferencia. Hasta tres ataques seguidos desperdició para hacerlo. Y hasta ahí llegó la misericordia de los Cacok, DeJulius o Forrest, que ve el aro como una piscina cuando vienen bien dadas. De verse más cerca que nunca, a hacerlo todavía más lejos. La tortura del UCAM.